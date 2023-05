di Francesca Cusumano

LOCRI – E’ stata la prima eletta della lista vincitrice “Tutti per Locri”, di questa tornata elettorale 2023.

Ci riferiamo a Domenica Bumbaca che, anche in questa sua terza candidatura, ha dimostrato lo stesso entusiasmo già scaturito nel corso di questi dieci anni, prima nel ruolo di consigliere comunale e poi per due anni, come assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche sociali, Pari opportunità, Politiche giovanili nonché “assessore alla gentilezza”, riservando ad ogni ambito, impegno e dedizione, qualità che gli elettori hanno riconosciuto, attribuendole ben 745 consensi, ottenendo 295 preferenze in più, rispetto al 2018.

Abbiamo incontrato la prima eletta Bumbaca, a pochi giorni dalla proclamazione del sindaco Giuseppe Fontana e di tutti i consiglieri del neo civico consesso, per analizzare il dato emerso da queste amministrative e commentare quel vortice di emozioni dal quale è stata travolta.

«Grazie Locri. Grazie per aver riposto in me tanta fiducia e stima portandomi ad essere la prima eletta ma, principalmente, hanno permesso “Tutti per Locri” a continuare ad amministrare la città – ha detto Domenica Bumbaca -. Quello che serve alla nostra città, è la continuità e la consapevolezza che ci sono uomini e donne che si sono messi a servizio della città. Una emozione incredibile – ha proseguito – sicuramente essere la prima eletta, perché sento tutto l’apprezzamento e l’affetto delle persone con cui lavoro ogni giorno. Un risultato che voglio condividere con la mia famiglia e dedicare alle donne, a coloro che credono che si può e si deve partecipare attivamente alla vita politica della propria città e che essere donna, non è assolutamente un limite nella gestione e conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. Un risultato che riempie di orgoglio e di responsabilità maggiori che mi conducono, e ci conducono, a rafforzare la sinergia con il mondo delle associazioni, della Chiesa, dei giovani e scuole. Il mio impegno sarà maggiore con lo stesso entusiasmo di sempre, augurandomi sempre massima collaborazione con i dipendenti comunali, vero motore della macchina amministrativa di un Comune e con tutte le forze positive della città».

Infine Bumbaca, non ha esitato di lanciare un appello a tutte le donne, candidate in questa campagna elettorale, che si sono messe in gioco, affinchè continuino ad essere parte attiva della città, pur non essendo riuscite ad entrare nella squadra di governo «il mio auspicio – ha così concluso – dispiaciuta che la minoranza non abbia una rappresentanza femminile, è che le donne che hanno partecipato a queste elezioni, vogliano collaborare ed impegnarsi per la città, come è stato detto da molte, durante la campagna elettorale. Lo strumento per rendere più efficiente una comunità, è il confronto e la cittadinanza attiva a prescindere dal ruolo e Locri ha assolutamente necessità di cooperazione».