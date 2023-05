di Questura di Reggio Calabria

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Gioia Tauro hanno arrestato un cittadino di nazionalità marocchina che si è reso responsabile dei reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli Agenti del Commissariato di Gioia Tauro sono intervenuti in via XX Settembre, a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta al numero d’emergenza 113, ove veniva segnalata la presenza di un individuo armato di una bottiglia rotta che minacciava l’incolumità dei passanti, tra cui anche alcuni minori. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine in quanto deferito in stato di libertà per aver minacciato con un coltellino a scatto il titolare di un esercizio commerciale di Gioia Tauro, è stato subito individuato e, dopo aver scagliato un mattone contro gli Agenti della Volante, è stato disarmato di una mazza metallica che brandiva e agitava contro le persone presenti.