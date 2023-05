R. & P.

SIDERNO – Il convegno, al quale hanno partecipato gli studenti di alcune classi dell’I.I.S Marconi e del Liceo Artistico “Pitagora” di Siderno, rappresenta l’evento conclusivo dell’omonimo progetto, realizzato dal Comune di Siderno sui fondi per la Prevenzione e contrasto alla vendita e allo spaccio di sostanze stupefacenti della Prefettura di Catanzaro. Il progetto è stato gestito dall’Associazione Bird Production, aggiudicatrice di un bando, voluto fortemente dall’Assessore alle Politiche sociali, Salvatore Pellegrino, e predisposto dall’Amministrazione Comunale.

Dopo i saluti del Consigliere comunale, Carmelo Scarfò, il quale ha seguito e coordinato, passo dopo passo, l’esecuzione dell’intero progetto, del Dirigente scolastico dell’I.I.S. Marconi, Maria Giuliana Fiaschè, e del Dirigente scolastico dell’I.I.S. Oliveti-Panetta (Liceo Artistico), Dott.ssa Carla Maria Pelaggi, sono intervenuti il Responsabile Medico del Servizio Sanitario Nazionale Ser-T Siderno, Carmela Maria Garista, il Responsabile del Personale infermieristico Ser-T Siderno, Teresa De Leo, il Responsabile del Progetto “Fandango” – Centro di Recupero per tossicodipendenze “Progetto Sud” di Lamezia Terme, Roberto Gatto, e la Psicologa del Centro di Recupero per tossicodipendenze “Progetto Sud” di Lamezia Terme, Dott.ssa Vittoria Curcio. Moderatore dei lavori è stato il Regista e Produttore cinematografico Responsabile dell’Associazione Culturale Bird Production e del Progetto “Be (in)dipendent”, Alberto Gatto.

A conclusione dei lavori, è stato proiettato, in anteprima, il video-spot “La Corsa del Coniglio”, realizzato in collaborazione con gli studenti partecipanti e rivolto a un’ipotetica campagna di prevenzione dell’uso delle sostanze stupefacenti, ideata dagli stessi ragazzi al culmine di un percorso di animazione creativa.

Questo progetto, in particolare, ha previsto la visione di documenti cinematografici e la lettura di testi e libri con l’attivazione di gruppi di discussione realizzati dai giovani delle scuole superiori sidernesi e si è concluso con la produzione del video-spot. Un’azione rivolta a raggiungere chiaramente l’obiettivo di far conoscere, più da vicino, ai giovani un fenomeno, tanto nascosto quanto innegabile, che sempre più va arginato con tutti gli strumenti a disposizione della nostra società, compresi i nuovi mezzi comunicativi a disposizione, fatti dai giovani per i giovani.

L’operazione realizzata è la dimostrazione di come l’Amministrazione Comunale di Siderno sia attenta all’evoluzione dell’uso delle sostanze stupefacenti tra le giovani generazioni e vuole rappresentare, pertanto, un piccolo tassello all’interno di un più articolato progetto volto a sensibilizzare i nostri studenti sull’importante tematica delle dipendenze.