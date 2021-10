PNRR, RIFIUTI E SOCIALE Convocata l’Assemblea dei sindaci locridei

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Sono quattro i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Comuni della Locride convocata dalla presidente Kety Belcastro per il prossimo 3 novembre alle 18.30.

Il primo riguarda il percorso programmatico per intercettare i fondi e le opportunità del PNRR; il secondo l’aggiornamento sul Piano d’Ambito dei Rifiuti e l’informazione sulla tariffa di conferimento dei rifiuti; il terzo la discussione della Legge di Bilancio 2021, in particolare sul potenziamento del sistema dei Servizi Sociali che prevede l’assunzione degli assistenti sociali. Ultimo punto, ma non in ordine d’importanza, l’aggiornamento sull’emergenza sanitaria.

All’assemblea sono stati invitati i consiglieri regionali della Locride Giacomo Crinò e Salvatore Cirillo.