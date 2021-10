PERCORSO VERSO UN OMICIDIO Venerdì la presentazione del romanzo di Ammendolea a Caulonia

R. & P.

E’ il fenomeno letterario della stagione autunnale il giallo “Percorso verso un omicidio” (Santelli editore Rende, 2021) romanzo d’esordio dell’avvocato, musicista, giornalista e scrittore Domenico Ammendolea.

Un thriller che sta suscitando grande interesse e curiosità, vista l’indiscussa popolarità dell’autore e la vicenda narrata nella quale molti di noi possono riconoscersi: ambientato in un centro della Locride ha come protagonista un giovane di una famiglia piccolo-borghese viziato e indolente, che a un certo punto la vita mette davanti a un paio di eventi traumatici che, inevitabilmente, ne condizioneranno il destino.

Un romanzo che è stato presentato per la prima volta a Palazzo Nieddu in Locri lo scorso 11 settembre e che venerdì 8 ottobre parte per un tour di presentazioni che toccherà anzitutto uno degli angoli più belli della nostra terra.

Sarà la sede dell’associazione “Pro Caulonia” che si affaccia nella meravigliosa piazza Mese dell’antica Castelvetere a ospitare la seconda presentazione venerdì 8 ottobre alle 18,30.

Dopo i saluti della presidente dell’associazione e del vicesindaco Domenico Campisi, Gianluca Albanese dialogherà con l’autore.