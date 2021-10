GIORNATA CONTRO L’ILLEGALITA’ Sabato al Santuario Madonna dello Scoglio

R. & P.

Sabato, nove ottobre, nel Santuario Diocesano ‘ Nostra Signora dello

Scoglio”, verrà celebrata la quinta giornata diocesana di preghiera

contro l’illegalità. Istituita, con decreto vescovile, è stata volura

per avviare un momento corale di riflessione e preghiera, per quanti

sono lontani da Dio, e per sensibilizzare ad un impegno concreto nel

contrasto alla mentalità mafiosa, espressione di una cultura di morte,

che si oppone radicalmente alla fede cristiana e al Vangelo.

Questo importante evento di fede, che anche quest’anno si svolgerà nel pieno

rispetto delle misure per il contrasto alla diffusione del

‘coronavirus’, avrà inizio alle ore 15.00 con la celebrazione del Santo

Rosario. Seguirà l’evangelizzazione di Fratel Cosimo, fondatore

dell’Opera mariana, che da oltre mezzo secolo, con la forza della fede

in Gesù, scuote le coscienze di tantissime persone riconciliandole con

Dio, e porta conforto e speranza a tanti sofferenti che continuamente,

da ogni parte del mondo, giungono nella piccola borgata di Santa

Domenica di Placanica, dove dall’11 maggio 1968, data della prima

apparizione sullo Scoglio della Vergine Santissima a Fratel Cosimo, ha

avuto l’avvio dell’opera di spiritualità mariana che ha trasformato una

solitaria valle, nel cuore della Locride, in un luogo privilegiato di

grazia, di conversione, di riconciliazione.

Come sempre, sarà il vescovo, a presiedere, la solenne concelebrazione eucaristica, cui

seguirà, l’adorazione eucaristica, la preghiera d’intercessione di

Fratel Cosimo per la guarigione degli ammalati e dei sofferenti. La

benedizione eucaristica del vescovo concluderà l’intenso pomeriggio di

preghiera.