PER NOI E DOPO DI NOI Rinnovato il direttivo. Zavaglia resta presidente

A distanza di cinque anni dalla nascita dell’Associazione PER NOI E DOPO DI NOI, nel corso dell’Assemblea dei soci del 21 agosto sono stati eletti i membri del nuovo Consiglio Direttivo, nelle persone di:

Presidente: Daniela Zavaglia;

Vice Presidente: Maria Rita Canova;

Segretario: Enrica Trichilo;

Tesoriere: Maria Gabriella Romeo.

La nuova compagine assume l’impegno di proseguire nel perseguimento delle finalità statutarie. Tanti sono i progetti e le iniziative in cantiere, con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio, sostenere le famiglie e valorizzare la persona con disabilità, contribuendo a costruire – passo dopo passo – una società realmente inclusiva.

Ringrazio i membri uscenti del Consiglio Direttivo per aver creduto per primi negli obiettivi della nostra Associazione.

Ringrazio di cuore tutti i soci e, in particolare, le mie nuove compagne di viaggio, che da sempre sostengono le nostre iniziative e potranno ora contribuire a promuoverle in modo ancora più incisivo grazie alle rispettive competenze e professionalità.

Ringrazio per la fiducia rinnovata per il mio secondo mandato da Presidente, che cercherò di onorare con il mio impegno costante e sincero, forte di una grande squadra al mio fianco.

Daniela Zavaglia

Presidente Associazione PER NOI E DOPO DI NOI