ALBA SUL MARE Alla casa delle erbe si presenta il libro della Crisapulli

Alla Casa delle Erbe e delle Agriculture della Locride ritornano Teatro Scritture e Visioni Fuori Rotta. La rassegna outdoor è nata per promuovere la riflessione su temi vivi o sottesi nel nostro tempo e per condividere momenti di serenità e bellezza nei luoghi della natura e, in particolare, nello scenario della vallata sotto il monte Tri Pizzi, ad Antonimina, nel giardino sensoriale creato da qualche anno dall’architetto paesaggista Marò d’Agostino, che è ideatrice e curatrice della rassegna.

Sabato 27 agosto, alle ore 17.00 sarà presentato il romanzo “Alba sul mare”, di Paola Crisapulli

(112 pagg – Aletti Editore).

“La vita è un frammento di tempo vissuto da

piccoli istanti, momenti, da gesti semplici e

vincolanti capaci di cambiare l’esistenza a ognuno

di noi nella frazione di un nano secondo. È un

frammento sottile e forte nello stesso tempo. Esso

è robusto e prezioso come il fil di seta. È immerso e

vive in noi con tante ombre, perfettamente deciso

a svoltare strada non appena trovi la forza di

vedere la luce che avvolge e coinvolge la tua anima

con un sentimento chiamato amore.”

Questa la sintesi di presentazione dell’autrice e su

di essa si articolerà la conversazione tra la stessa e

Simona Masciaga, chiamata a

condurre il filo di una tessitura solo

apparentemente facile.

A definire ulteriormente la trama di questa

presentazione saranno le voci di Antonia Carè,

Giovanna Carpentieri, Carmen Ferraro, Enza

Mandarino e della stessa custodea della Casa

delle Erbe con la lettura di brani significativi del

testo.

A seguire, un aperitivo in giardino con la degustazione speciale di Panto’S, un nuovo amaro calabrese d’erbe e agrumi creato dalla Crisapulli.

Un incontro tutto da gustare!

La partecipazione è per inviti ed è opportuno prenotare al tel 339 4018497

Casa delle Erbe e delle AgriCulture- C. da Barbaro / Antonimina (RC)