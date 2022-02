PD Il circolo di Siderno dice no alla guerra in Ucraina

R. & P.

“Il Partito Democratico di Siderno dice ‘No alla guerra”.

Oggi ci siamo svegliati con le immagini che nessuno avrebbe voluto vedere e con dichiarazioni di guerra che lasciano sgomenti.

Preoccupanti sono le notizie che arrivano dall’Ucraina.

Dopo due anni di drammatica pandemia, duole constatare che nessuna lezione umanitaria viene mai appresa.Un paese sovrano viene bombardato per mano di un capo nazione che scolpisce, con tono minatorio anche nei confronti del resto del mondo, la folle intenzione di porre fine alla convivenza civile, attendando alla democrazia, alla libertà di un popolo, alla vita stessa di cittadini, che diventano vittime di lotte di potere insulse e prevaricatorie.

Il Circolo PD di Siderno, condanna con fermezza l’aggressione militare di Putin contro lo Stato dell’Ucraina e ne auspica la cessazione immediata.

Tutti i paese occidentali devono essere uniti e fermi nel condannare quanto sta accadendo in quei territori, ponendo in essere quanto previsto dagli accordi internazionali e quanto necessario per ristabilire la pace e la democrazia.

Esprimiamo massima solidarietà al popolo ucraino, confidando che si riesca ad aprire un dialogo e scongiurare un’escalation di violenza, con conseguenze nefaste.

Il Circolo PD di Siderno”