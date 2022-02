UNA FEMMINA Sabato sera al cine “Vittoria” incontro coi protagonisti del film

R. & P.

Incontro con alcuni dei protagonisti del film

UNA FEMMINA

Cinema Vittoria di Locri – Sabato 26 Febbraio, ore 19.45.

“E’ la storia di tutte le donne che lottano» – Vanity Fair

“Un esordio elegante, uno sguardo originale sulla femminilità” – Coming Soon

“Parla a tutte le donne” – Corriere della sera

Sono solo alcune delle entusiasmanti recensioni che i critici hanno dedicato al

film “Una femmina” di Francesco Costabile, presentato nella sezione

Panorama del Festival del cinema di Berlino 2022.

Un film calabrese, fatto da un calabrese, che parla calabrese, liberamente

ispirato al libro inchiesta “Fimmine ribelli. Come le donne salveranno il Paese

dalla ‘Ndrangheta”, del giornalista Lirio Abbate.

E’ stato il film “Anime nere” nel lontano 2014 ad aprire la strada al “Nuovo

Cinema Calabria”: da lì in poi si sono moltiplicate le produzioni

cinematografiche nella nostra regione, alternando film e serie tv commerciali ad

altri prodotti altamente autoriali. Come questo di Costabile, calabrese, regista

esordiente, diplomato al Centro sperimentale di Cinematografia di Roma.

Una femmina riesce a combinare la denuncia dell’arretratezza dei luoghi ritratti

con il dramma introspettivo e il thriller dei film sulla vendetta.

Cupo come tutti i suoi personaggi, compresa la sua eroina positiva, Costabile

riesce a creare l’idea che si parli di una comunità chiusa e immobile, che non

può fare affidamento ad elementi esterni (forze dell’ordine o politica), per

sperare in un’evoluzione, l’unica speranza è un’implosione avviata proprio da

chi si trova già in quei meccanismi.

Tra i protagonisti, Fabrizio Ferracane, già visto in “Anime nere” e “Il

traditore” e Anna Maria De Luca, già vista in “Padre nostro”, spicca

l’esordiente Lina Siciliano, 26 anni: ha un viso capace di rimanere scolpito

nello sguardo degli spettatori. Costabile ha dichiarato di averla scelta proprio

perché non professionista e, allo stesso tempo, in grado di immedesimarsi nella

storia di Rosa.

Per goderne di questa visione e per ascoltare la testimonianza di alcuni tra i

tanti attori e maestranze coinvolte del nostro territorio, l’appuntamento è per

Sabato 26 Febbraio, alle 19.45, presso la Sala Blu del Cinema Vittoria