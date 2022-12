PALLAVOLO Battuta d’arresto per la Volley Reghion. Al PalaPicasso finisce 3-0 per la Fidelis-Torretta

PALLAVOLO Battuta d’arresto per la Volley Reghion. Al PalaPicasso finisce 3-0 per...

RED. La striscia positiva della Volley Reghion s’interrompe nel derby di domenica scorsa contro la Fidelis Torretta. Al “PalaPicasso” finisce 3-0 per le padrone di casa, brave ad entrare subito in partita ed a mettere la formazione reggina in difficoltà. Il sestetto dello Stretto ha sofferto più del previsto il servizio crotonese, e questo ha portato ad avere dei problemi anche nella costruzione del gioco nel corso dell’intero match, terminato con i parziali di 25-16, 25-12, 25-17.

Se non si può certamente gioire per la sconfitta nel derby, si può essere più che soddisfatti per l’esordio di Federica Perri, nuovo colpo di mercato della Volley Reghion. La centrale, forte dell’esperienza nei campionati nazionali, arricchisce ulteriormente il roster messo a punto dal direttore sportivo Zino Surace. La Perri compie i primi passi nel mondo della pallavolo nelle giovanili della G.M. Volley Cosenza e dopo l’esperienza in Serie C con la B.C.C. Bisignano, fa il balzo nelle categorie superiori con la maglia della Dannunziata Pescara, della Noma Volley S. Stefano di Camastra e nuovamente con la formazione di Bisignano. Gioca ancora in Serie B con Cav Gallico, Cuore Reggio Calabria ed Ekuba Palmi e nelle ultime tre stagioni disputa la Serie C con la Costa Viola e con la Polisportiva Gioiosa.

Tornando al match di domenica scorsa, la sconfitta non permette alla Volley Reghion di muovere la classifica e di allungare sulle dirette avversarie. Il margine di vantaggio resta sempre di tre punti, anche se adesso ad inseguire si è creata la coppia Logos Comiso – Bricocity Volley. Servirà riorganizzare subito le idee e dimenticare al più presto questo ko. Nel fine settimana c’è un’occasione importante per provare a fare punti: sabato 17 dicembre, per il match inserito nel programma dell’undicesima giornata, si tornerà a giocare davanti al proprio pubblico, avversaria la Planet Strano Light CT, ultima in classifica con un solo punto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.