R & P

Il PAI (Partito Animalista Italiano) esprime profonda sollecitudine e ferma solidarietà nei confronti della nostra Referente, la dottoressa Marilene Bonavita, già candidata al Senato, al Parlamento Europeo e al Consiglio Regionale della Calabria.

​La dottoressa Bonavita è da anni un punto di riferimento nell’impegno politico e sociale, costantemente in prima linea per la tutela dei più deboli e degli animali. Riteniamo inaccettabile che chi si spende con dedizione per la collettività e per il volontariato debba subire episodi di sgradevole inciviltà e attacchi verbali, specie se ad opera di giovanissimi, in un contesto che merita invece maggiore coesione e rispetto reciproco.

​L’impegno civile e il volontariato rappresentano un valore fondamentale per la comunità e non dovrebbero mai essere ostacolati o delegittimati.

​In merito alle segnalazioni e agli esposti formali presentati a tutela della nostra Referente — i cui iter si sono purtroppo conclusi con provvedimenti di archiviazione — non possiamo non evidenziare l’amarezza per un percorso istituzionale che lascia un profondo senso di sconforto. Noi continuiamo a credere nel valore della legalità e nel ruolo fondamentale delle istituzioni, ma auspichiamo una sempre maggiore attenzione verso episodi che rischiano di isolare chi si batte per il bene comune.

​«La nostra battaglia per la tutela dei diritti e per la giustizia prosegue con serenità e determinazione», dichiara Carlo Callegari, responsabile del PAI Sud Italia. «Andremo avanti a testa alta, fiduciosi che il rispetto e la civiltà debbano prevalere su ogni forma di prevaricazione.»

​Ricordiamo inoltre l’impegno costante del PAI sul territorio, come nel caso dell’ordinanza comunale relativa alla somministrazione di cibo ai piccioni, nei confronti della quale abbiamo ritenuto doveroso adire le vie legali presso il Prefetto a tutela del benessere animale.

​Rivolgiamo un invito accorato a tutti i cittadini e ai simpatizzanti affinché facciano sentire la propria vicinanza morale alla dottoressa Bonavita. Non lasciamo solo chi dedica il proprio tempo agli ultimi.



​Il PAI ringrazia sin d’ora tutti coloro che manifestano il proprio sostegno in questa importante attività di sensibilizzazione.