OSPEDALE DI LOCRI Rispoli nuovo primario del Pronto Soccorso

di Gianluca Albanese

LOCRI – Il chirurgo sidernese Francesco Rispoli è il nuovo primario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri. Una nomina, la sua, che era nell’aria da diverse settimane, dopo la proficua partecipazione al concorso ad hoc, e che gli permetterà di chiudere con un prestigioso incarico una carriera sempre al servizio della sanità pubblica.

67 anni ben portati, Rispoli ha vissuto gli ultimi decenni di lavoro nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Locri, dopo l’importante esperienza nell’analoga unità operativa del fu ospedale di Siderno, nel quale ha lavorato anche in Pronto Soccorso. Una scelta, quella compiuta dai vertici dell’Asp, tesa ad affidare un settore nevralgico dell’ospedale “Spoke” di Locri a un medico particolarmente esperto, sul quale grava l’onere di ottimizzare le risorse umane e sanitarie di quello che è il primo approdo all’emergenza-urgenza in tutta la Locride.

L’impegno professionale non ha comunque impedito al primario di coltivare la passione per la politica, in virtù della quale ha rivestito, tra gli altri, gli incarichi di assessore alle Politiche Sociali della Città di Siderno negli anni 2000 e quello di consigliere provinciale prima della trasformazione dell’ente di palazzo Alvaro in Città Metropolitana di Reggio Calabria. Nel 2020 è stato candidato al consiglio regionale con la lista della Casa della Libertà. Il figlio Michele è anch’esso medico e assistente di campo in serie C. Appassionato di funghi, è uno degli animatori del gruppo micologico sidernese.