OSPEDALE DI LOCRI Aumentano le donazioni di sangue, ma ancora non basta. Interventi ordinari bloccati in Chirurgia

di Gianluca Albanese

LOCRI – Dopo l’appello dei medici dell’ospedale di Locri, rilanciato anche da questa testata nella giornata di martedì 15, sono aumentate le donazioni di sangue, permettendo di fare fronte ad alcune urgenze in chirurgia.

Tuttavia, l’emergenza permane, tanto che, a oggi, non è ancora possibile procedere a compiere gli interventi chirurgici programmati proprio per la carenza di sacche di sangue nella “banca” del centro trasfusionale.

Insomma, oltre ai disagi per i pazienti talassemici e quelli cronici in genere, ci sono quelli per i pazienti in coda da tempo per un intervento chirurgico, che non possono essere operati proprio per la carenza di sacche di sangue.

Si rinnova, perciò, l’appello alla donazione, che potrà essere effettuata in tutta sicurezza al centro trasfusionale dell’ospedale di Locri o nelle strutture delle associazioni di donatori, come Avis, Advst e Misericordia, solo per citarne alcune.