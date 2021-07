OPEN VAX DAYS Prolungata fino al 14 luglio la vaccinazione senza prenotazione

di Redazione

Prolungata fino al 14 luglio la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione.

Sarà ancora possibile, quindi, accedere in modalità “open” a tutti i punti vaccinali presenti sul territorio calabrese, per tutte le categorie aventi diritto, a partire dai 12 anni di età, residenti e non, per ricevere la prima dose di vaccino.

I punti dove e quando ci si potrà vaccinare sono:

Hub di Catanzaro “Ente Fiera”: fino a giovedì 8 luglio, dalle ore 9 alle ore 20; da venerdì 9 luglio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 23. Sabato e domenica dalle ore 17 alle ore 23;

Punto Vaccinale Succursale di Lamezia Terme: da lunedì a giovedì dalle ore 17 alle 23;

Punto Vaccinale Succursale di Soverato (che verrà inaugurato nei prossimi giorni): da giovedì a domenica dalle ore 17 alle ore 23;

Hub di Corigliano – Rossano: da lunedì a domenica dalle ore 16 alle ore 22;

Hub di Siderno: da lunedì a domenica dalle ore 16 alle ore 22.