CONSIGLIO METROPOLITANO Convocata per domani una nuova seduta

È convocata per domani, giovedì 8 luglio, in sessione ordinaria, la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I lavori del Consiglio metropolitano, che si terranno in presenza presso l’aula consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, avranno inizio alle ore 15.00. In caso di mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle ore 16.00.

L’Assemblea di Palazzo “Corrado Alvaro” si riunirà per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

Proposta n. 31 del 11.06.2021 “Approvazione verbale del Consiglio Metropolitano di giorno 12 aprile 2021”;

Proposta n. n. 32 del 11.06.2021 “Approvazione verbale del Consiglio Metropolitano di giorno 27 aprile 2021”;

Proposta n. 33 del 11.06.2021 “Approvazione rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020”;

Proposta n. 30 del 08.06.2021 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) D.Lgs. 267/2000 – Sentenze esecutive”

Proposta n. 34 del 15.6.2021 “Impianto Sportivo di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria Campo Mirella Carbone. Approvazione Tariffe”

Proposta n. 36 del 18.06.2021 “Proposta deliberativa di adesione Eurocities”

Proposta n. 37 del 23.06.2021 “Adesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in qualità di Socio Sostenitore, all’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ).”;

Interrogazione a risposta scritta del Capogruppo Consiliare di Forza Italia ad oggetto: “Stato di dissesto strade provinciali”;

Proposta n. 42 del 02.07.2021 “Approvazione schema di accordo di collaborazione tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Università degli Studi di Reggio Calabria dipartimento di Agraria per le attività di ricerca e studi specialistici di supporto per l’attuazione del programma sperimentale per la riforestazione Urbana ex art 3 D. M. 9 Ottobre 2020.”;