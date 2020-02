ONE HUNDRED Il progetto svolto dal liceo “Mazzini” verrà presentato all’università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

R. & P.

L’opera filmica “One Hundred” realizzata dagli studenti dei Licei “G. Mazzini” di Locri, sulle musiche e le direttive dell’artista di Bovalino Bruno Panuzzo, verrà proiettata all’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria – Aula Falcomatà – il prossimo 13 febbraio alle ore 10,15. Il progetto filmico, che si è particolarmente distinto per originalità e contenuti, pone la sua attenzione sulla piaga sociale denominata “bullismo”. Il lavoro è stato interamente filmato con l’ausilio degli smartphone ed è stato montato dagli studenti stessi su uno story board curato da Bruno Panuzzo. Dopo la proiezione dell’opera, alla presenza degli studenti universitari, unitamente ad una nutrita delegazione dei ragazzi del “Mazzini” e degli attori protagonisti, avrà luogo, sempre presso l’Aula “Falcomatà”, un dibattito sulle tematiche evidenziate dall’opera. L’apertura dei lavori verrà ufficializzata dai saluti del Professor Antonino Zumbo (Magnifico Rettore dell’Università Dante Alighieri) e del Professor Domenico Siclari (Direttore Dipartimento di Scienze della Società e della formazione d’area mediterranea Università “Dante Alighieri”). Dopo la proiezione del film, avrà luogo il dibattito sull’opera filmica “One Hundred” a cui interverranno: il Prof. Francesco Sacco (Preside dei Licei “G. Mazzini” di Locri); la Prof. Girolama Polifroni (Vice Preside dei Licei “G. Mazzini” di Locri) la Professoressa Marisa Romeo (Vicepresidente dell’Accademia del Mediterraneo “Athena Nike” di Bovalino); il Professor Guerino Bovalino (Docente Immaginari dell’era digitale Unida); Bruno Panuzzo Artista ed autore; Samuele Lombardo interprete del film “One Hundred”. Modererà il dibattito la Professoressa Adriana Porta (Docente e rappresentante della Commissione Orientamento Unida). Una grande occasione per “One Hundred” e per i ragazzi del “Mazzini” che possono addirittura concludere, presso un rinomato Ateneo universitario, un progetto, che sin delle primissime fasi ha fatto parlare positivamente di se. Dopo la presentazione di “One Hundred”, avvenuta presso il Cinema “vittoria” di Locri nel maggio dello scorso anno, il percorso intrapreso dallo stesso ha varcato i confini regionali, con le presentazioni a Milano, Bologna, Firenze e Pisa, e quelli nazionali con la consegna del “Book Box One Hundred” presso l’Ambasciata Italiana a Londra. Il progetto filmico, grazie all’entusiasmo dei ragazzi, si è fatto altresì promotore della futura apertura di uno “Sportello d’ascolto” presso l’Istituto “Mazzini” di Locri, ove gli studenti vittima di bullismo potranno “denunciare” i casi di violenza e prevaricazione, ottenendo altresì relativo supporto. La presentazione ed il qualificato dibattito presso l’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, rappresenterà la conclusione ideale di un progetto socio – educativo valevole ed originale.