MUSICA Roberto Scarfò, il cantautore del Sud

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO QUESTO CONTRIBUTO DELLA NOSTRA LETTRICE FRANCESCA COSTANTINO:

Roberto Scarfò, autore e compositore di Siderno, ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni all’età di 18 anni.

La sua passione per la musica e per la scrittura, gli hanno dato la possibilità di potersi esprimere in differenti manifestazioni di musica e di poesia.

È stato pubblicato da più case editrici per il suo talento autentico di trasformare l’emozione in parola, senza esitare di mettere a nudo ogni esperienza diretta inconscia del proprio vissuto.

Ha iniziato ad esibirsi nel 1999 in diverse città italiane, e suonando in vari locali delle notti romane, presentando così le sue prime canzoni e pubblicando una raccolta CD dal titolo”Dentro una canzone.

Nel 2012 è uscito il suo primo singolo” Ti sembra poco” in edizione limitata e in seguito nel 2014, il suo secondo singolo “Un Viaggio”, una canzone nata dopo la sua prima canzone “Viaggio”.

Un brano maturo che ha dato senso al suo cammino di uomo compositore ed autore, una canzone dalle sfumature rock di un artista consapevole e audace.

In una sua intervista, per la passione sulla scrittura dice:” La scrittura non ha confini, come linea lontana che si intravede sul mare. Tante storie aspettano di essere raccontate e la scrittura dipinge e scolpisce gli odori, le forme, lo sguardo sognante di un passato presente. Chi non sogna ha il cuore chiuso. Chi non ha speranze ha dimenticato Dio”.

COSA VOGLIONO TRASMETTERE I TESTI DELLE TUE CANZONI?

“Oggi la mia musica, le mie canzoni e tutto ciò che scrivo, il mio guardare la vita si è trasformato in un legame sempre più forte con Dio. Comprendere il proprio cammino è per me inutile ed impossibile senza una mano stretta dal cielo. Dalla mia vita, dai miei sogni e dai miei desideri, prendo tutto ciò che percepisco, che annuso, che immagino e lo avvolgo con le note che mi girano nella testa. Una canzone è un momento unico, magico ed irripetibile. È difficile poter dire cosa voler trasmettere, sicuramente posso affermare che ogni parola che scrivo è che si trova nei miei testi, è il frutto di speranze che ogni giorno mi porto dentro, è il cammino di desideri che il tempo ha saputo far crescere nella bellezza della vita. L’arte è un dono, la musica per me è il mio dono, e come tale lo rispetto cercando di proteggere la sua essenza con il lavoro e con il sudore quotidiano”.

QUALI SONO I TUOI PROSSIMI PROGETTI?

“Dare una svolta alla mia carriera artistica, scrivere canzoni piene di quella speranza di chi vive come me la musica e con quel fuoco che mi ha accompagnato per più di 20 anni, con la consapevolezza di poter dare oltre alla magia delle melodie che rimbalzano nei cuori aperti, anche la voglia di raccontare le mie visioni di sogno e realtà e raccontarmi senza veli. La mia fiducia e aspettativa è quella di poter portare in giro in tutta Italia le mie canzoni, magari riuscire a trovare uno di quei manager che come me ai vecchi tempi, crede nell’energia della musica e nella forza di quell’amore che si trasmette solo attraverso il vero “credo” di condivisione ed unione che la musica da sempre riesce a conservare”.

Grazie Roberto Scarfò.

Grazie a voi del gruppo il “Notiziario”.

Vi saluto con questa frase di Kahlil Gibran:” La musica è il linguaggio dello spirito. Essa svela il segreto della vita, portando pace, abolendo il conflitto”.