SIDERNO Avviato tavolo operativo per soluzioni finalizzate al rilancio del turismo

R. & P.

Si è tenuta nei giorni scorsi la riunione operativa del Settore Turismo del Comune di Siderno, un’assise allargata voluta dal vice-sindaco di Siderno Salvatore Pellegrino, che detiene la delega al Turismo, e dall’assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Assetto del Territorio, Maria Teresa Floccari, per operare in stretta sintesi con gli operatori del settore per il rilancio di uno dei comparti portanti per la vita economica e sociale del centro locrideo.

Hanno preso parte al tavolo i rappresentanti della Pro Loco cittadina, Agostino Santacroce e la presidente Antonia Scabellone, la Jonica Holidays con il presidente Maurizio Baggetta e il Corsecom con il presidente Mario Diano, l’Assobalneari Siderno con il presidente Dominick Figliomeni, l’Associazione degli imprenditori Sidernesi con la presidente Antonella Verteramo, l’esperto di turismo Tommaso Diano, referente del gruppo politico Ripartiamo da Siderno e la presidente della Consulta cittadina, Ersilia Multari.

Molti i temi emersi dal dialogo sempre costruttivo e denso di indicazioni per la ripresa turistica del territorio.

Tra le priorità emerse, l’indicazione della Pro Loco di organizzare la tradizionale estemporanea di pittura, di rilanciare la Festa del turista solitamente coincidente con il 13 agosto nell’amena location di Piazza Portosalvo.

Ancora per il periodo estivo, Agostino Santacroce della Pro Loco ha proposto un Festival delle band giovanili locali, come pure ha esternato la necessità di riprodurre delle cartine topografiche aggiornate per la partecipazione alle fiere e l’utilizzo presso gli uffici turistici cittadini.

Molte le proposte emerse da parte di AssoBalneari in previsione della prossima stagione turistica.

Tra le priorità, i bandi per la definizione dei lotti disponibili per gli stabilimenti balneari e la sistemazione degli accessi al Lungomare lato Sud e lato Nord.

Su proposta degli assessori Pellegrino e Floccari, si è concordato insieme al presidente Figliomeni, l’organizzazione di un rapido incontro per definire gli ultimi aspetti legati alle suddette necessità in vista della stagione estiva.

Grande attenzione ai bisogni dei bambini e degli anziani è stata sottolineata dall’Associazione Imprenditori Sidernesi, la cui rappresentante ha posto in luce la necessità di gestire il decoro e l’irrigazione del parco giochi cittadino, la cui cura risulta necessaria per rendere vivibile l’area del Lungomare, in particolare durante il periodo estivo.

A tal proposito, gli assessori hanno informato i partecipanti al tavolo, che è già in programma una riqualificazione dell’area volta alla sostituzione delle giostrine rotte e dell’installazione di nuove ove mancanti.

Il tema degli anziani e delle loro necessità di aggregazione è stato portato avanti dalla presidente della Consulta cittadina delle Associazioni, Multari, che ha sottolineato quanto siano fondamentali gli spazi e le attività di aggregazione ed animazione per il benessere dei cittadini più adulti.

In merito a questo punto, l’assessore Pellegrino ha fornito informazioni inerenti all’organizzazione di un incontro con il presidente del locale Circolo Anziani di Siderno, già precedentemente fissato, ma rinviato a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19.

Infine, il punto sul turismo è stato ampiamente stilato da Jonica Holidays e dal Corsecom, che hanno messo in evidenza la necessità di dare seguito alla legge quadro sulle Case mobili e le Case Albergo, nonché di completare ed ampliare un censimento sui B&B operanti in ambito comunale.

I molteplici ambiti e le proposte emerse sono stati ascoltati con attenzione dal vice Sindaco Pellegrino e dall’assessore Floccari, che hanno assicurato particolare impegno per risolvere le problematiche emerse e trovare soluzioni economiche e progettuali per realizzare le proposte avanzate.

In conclusione il tavolo operativo ha ben risposto alla necessità di portare avanti un confronto strutturato tra l’Amministrazione comunale, la cittadinanza e gli operatori turistici e commerciali per favorire la generale ripresa di uno dei comparti fondamentali per l’economia della città.

Prima della chiusura dei lavori il vice sindaco ha concordato con gli operatori un appuntamento mensile per l’aggiornamento del tavolo di lavoro.