MUSICA A Roccella Jonica un galà lirico sulle note di Rossini, Mascagni, Leoncavallo e Puccini

R&P – Roccella Jonica accoglie l’Orchestra sinfonica Brutia. La nuova Istituzione concertistica orchestrale, premiata dal ministero della Cultura che la sostiene attraverso il Fus (Fondo unico per lo spettacolo), presenta il suo Galà Lirico sabato 22 ottobre, alle ore 21:00, nell’Auditorium “Unità d’Italia”.

Rossini, Donizetti, Bizet, Mascagni, Leoncavallo, Puccini, Verdi. In programma alcune delle pagine più belle del repertorio operistico con le splendide voci del tenore Antonello Palombi e del soprano Maria Rita Combattelli. Il tenore Antonello Palombi è una delle voci italiane più apprezzate in tutto il mondo, ha calcato più volte il palcoscenico della Scala di Milano e del Metropolitan di New York, e di tanti altri importanti templi della lirica in Italia e all’estero. La giovane soprano romana ha conquistato negli ultimi anni importanti concorsi lirici internazionali, e intrapreso una bella carriera in importanti teatri italiani, e scelta dal M° Nicola Piovani per ‘La Pietà’ al teatro dell’Opera di Roma (la voce recitante era di Gigi Proietti) e poi per la ‘Sinfonia delle Stagioni’ a L’Aquila.

L’Orchestra Sinfonica Brutia sarà diretta dal M° Giancarlo Rizzi. Veronese, ha studiato presso la prestigiosa Sibelius Academy e si è perfezionato negli Stati Uniti. La sua attività di direttore d’orchestra, sebbene giovane, lo ha portato sul podio di tante orchestre in Italia e all’estero. Si dedica anche alla didattica ed è docente del Conservatorio Giacomantonio di Cosenza.

I biglietti per il Galà Lirico sono in vendita on line sul sito dell’Agenzia InPrimaFila e la sera dello spettacolo, direttamente in Auditorium.