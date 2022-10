UN’UNICA VOCE Domenica a Caulonia Marina manifestazione per le donne in Iran

R. & P.

I giovani della Locride, le associazioni, le cooperative sociali uniti in UN’UNICA VOCE urlano “Zhen, Zhian, Azadi – Donna, vita e libertà”.

Il 23 Ottobre p.v., mese della prevenzione del tumore al seno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso “Piazza Bottari – M. Caulonia” saremo a sostegno dei pazienti oncologici e delle donne iraniane che in queste settimane stanno protestando dopo la morte di Mahsa Amini, ragazza 22enne curda che è stata prima arrestata per non aver indossato correttamente l’hijab.

Aprirà l’evento Giulia Palmisano recitando un brano del libro “Leggere Lolita a Teheran” ; durante la manifestazione sarà possibile ammirare le diverse mostre espositive, ricevere consigli nutrizionali e psicologici e – grazie alla partecipazione di parrucchieri locali – donare una ciocca di capelli in segno di lutto oppure la treccia di capelli (25 cm) per le parrucche destinate ai pazienti oncologici.Conclude l’evento con un’interpretazione sul tema Francesco d’Aquino .

Non mancare!

Il coordinamento giovanile locrideo