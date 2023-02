MOCTA BUBALINA – BOVALINO Borgo Autentico d’Italia (Immagini e Video)

Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2023

BOVALINO – Unico borgo della Citta Metropolitana, è entrato a far parte dell’associazione Borghi Autentici d’Italia. Borghi Autentici d’Italia è un’Associazione che riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale, attorno all’obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali. L’obiettivo: riscoprire i borghi italiani quali luoghi da vivere, sostenere e preservare.

Sabato 1 aprile 2023 avrà luogo la cerimonia ufficiale di presentazione di Bovalino Borgo Autentico d’Italia ed in vista di tale evento l’amministrazione comunale ha indetto un tavolo tecnico permanente che ha aperto i lavori domenica 26 febbraio u.s. Al tavolo oltre al sindaco e a vari assessori hanno preso parte gli operatori e le associazioni che operano sul territorio. Sono state avanzate proposte per la migliore riuscita della cerimonia che vedrà il borgo antico protagonista della prima parte della giornata e la sede municipale, per la cerimonia ufficiale durante il pomeriggio e la serata. Arturo Rocca nella qualità di referente, su delega del Presidente dell’Associazione Cammmino Basiliano dott. Carmine Lupia, ha partecipato all’incontro ed ha avanzato la proposta della presentazione delle tappe di Cammino che interessano Bovalino Superiore mediante uno stand con distribuzione di materiale e la consulenza per quei cittadini che ne fossero interessati. La proposta è stata accettata.

VIDEO