Concorso per le Scuole secondarie di primo e secondo grado della Città Metropolitana di Reggio Calabria

R. & P.

Un concorso rivolto alle scuole del territorio metropolitano per testimoniare attraverso opere musicali, cinematografiche, figurative, letterarie e teatrali come l’antifascismo sia portatore di libertà, giustizia e democrazia. È quello che, in vista del prossimo 25 aprile, lancia l’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, con la propria sezione reggina “Ruggero Condò”, in sinergia con la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio, in collaborazione con l’Associazione Culturale Rhegion.

La conferenza stampa di presentazione di terrà il 28 febbraio, alle ore 17, presso la biblioteca di Palazzo Alvaro, alla presenza del delegato alla Cultura della Città Metropolitana e del presidente della Commissione Cultura del Comune di Reggio e di rappresentanti delle scuole reggine.

Il concorso ha come obiettivo l’utilizzo di nuove pratiche multimediali per rielaborare e far rivivere fatti, luoghi e idee che stanno alla base della lotta di Liberazione. Il punto d’osservazione scelto privilegia i seguenti temi: l’antifascismo come pratica e come impronta culturale; la conquista della libertà come bene essenziale per l’umanità; la democrazia come strumento di conservazione e regolazione degli spazi di libertà in una società complessa.

Gli strumenti scelti per questo tipo di lavoro sono la musica, il cinema, il teatro, l’opera letteraria, le arti figurative e la pittura. Con l’aiuto di specialisti nei singoli settori artistico/tecnici i giovani interessati potranno sviluppare la conoscenza dei temi allo scopo di creare una trasposizione artistica degli stessi.

A tutti i partecipanti ed agli istituti scolastici di provenienza verrà consegnato l’attestato di partecipazione ed un riconoscimento simbolico messo a disposizione dai soggetti promotori e dalle istituzioni locali. I primi classificati per ciascuna categoria riceveranno, oltre ad un attestato speciale, un premio consistente in un viaggio d’istruzione in una delle località italiane teatro delle efferate stragi nazifasciste. Le opere vincitrici verranno realizzate e/o rappresentate o stampate. La proclamazione dei vincitori avverrà il 25 aprile 2023 alla Villa Comunale nel corso delle celebrazioni della Festa della Liberazione, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso di una apposita manifestazione che si svolgerà a Reggio in una data da definire nei giorni che vanno dal 25 aprile al 2 giugno 2023.

Concorso per le Scuole secondarie di primo e secondo grado della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Un concorso rivolto alle scuole del territorio metropolitano per testimoniare attraverso opere musicali, cinematografiche, figurative, letterarie e teatrali come l’antifascismo sia portatore di libertà, giustizia e democrazia. È quello che, in vista del prossimo 25 aprile, lancia l’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, con la propria sezione reggina “Ruggero Condò”, in sinergia con la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio, in collaborazione con l’Associazione Culturale Rhegion.

La conferenza stampa di presentazione di terrà il 28 febbraio, alle ore 17, presso la biblioteca di Palazzo Alvaro, alla presenza del delegato alla Cultura della Città Metropolitana e del presidente della Commissione Cultura del Comune di Reggio e di rappresentanti delle scuole reggine.

Il concorso ha come obiettivo l’utilizzo di nuove pratiche multimediali per rielaborare e far rivivere fatti, luoghi e idee che stanno alla base della lotta di Liberazione. Il punto d’osservazione scelto privilegia i seguenti temi: l’antifascismo come pratica e come impronta culturale; la conquista della libertà come bene essenziale per l’umanità; la democrazia come strumento di conservazione e regolazione degli spazi di libertà in una società complessa.

Gli strumenti scelti per questo tipo di lavoro sono la musica, il cinema, il teatro, l’opera letteraria, le arti figurative e la pittura. Con l’aiuto di specialisti nei singoli settori artistico/tecnici i giovani interessati potranno sviluppare la conoscenza dei temi allo scopo di creare una trasposizione artistica degli stessi.

A tutti i partecipanti ed agli istituti scolastici di provenienza verrà consegnato l’attestato di partecipazione ed un riconoscimento simbolico messo a disposizione dai soggetti promotori e dalle istituzioni locali. I primi classificati per ciascuna categoria riceveranno, oltre ad un attestato speciale, un premio consistente in un viaggio d’istruzione in una delle località italiane teatro delle efferate stragi nazifasciste. Le opere vincitrici verranno realizzate e/o rappresentate o stampate. La proclamazione dei vincitori avverrà il 25 aprile 2023 alla Villa Comunale nel corso delle celebrazioni della Festa della Liberazione, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso di una apposita manifestazione che si svolgerà a Reggio in una data da definire nei giorni che vanno dal 25 aprile al 2 giugno 2023.