Domenica 26 aprile in programma lo spettacolo di teatro-canzone sulle note di Modugno

di Redazione

LOCRI – Uno spettacolo di teatro-canzone in cui si alternano monologhi e brani musicali, quelli del primo Modugno. Per il prossimo appuntamento della Stagione Teatrale della Locride, un lungo racconto in cui musica, ricordi e parole si mescolano nel racconto della vita di un uomo e di un artista indimenticabile.

Mario Incudine con “Mimì. Da Sud a Sud” sarà in scena a Locri, Domenica 26 aprile, alle ore 18.30, all’Auditorium Palazzo della Cultura.

La rassegna a cura del Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano, giunta alla sua XXXII edizione, non smette di stupire e regala al pubblico calabrese uno show ricco di poesia sulle note del grande Domenico Modugno.

Lo spettacolo, testi di Sabrina Petyx, regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino, prodotto da Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con ASC Production, vedrà in scena insieme all’istrionico attore Mario Incudine (voce, tamburi, mandolini), Antonio Vasta (piano, fisarmonica, organetto), Pino Ricosta (percussioni, basso), Manfredi Tumminello (chitarre).

Un viaggio da Sud a Sud, sulle note delle canzoni di Domenico Modugno, quelle legate alla Sicilia, a una terra che lui ha adottato perché, come gli disse Frank Sinatra “Fingiti siciliano! La Sicilia la conoscono tutti, tutti sanno dov’è e poi il dialetto è molto simile al tuo, al pugliese. Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!”.

Un viaggio quotidiano verso una terra straniera chiamata palcoscenico, una terra da dovere raggiungere e conquistare. Le aspirazioni di un uomo del Sud chiamato Mimì ma che potrebbe avere mille nomi diversi, una storia fatta da mille storie, che si incrocia con quella del suo interprete scorrendo su linee parallele che, sovvertendo ogni regola, si incontrano in uno spettacolo in cui Mario Incudine e Domenico Modugno ci raccontano un mondo che cambia, che lotta, che sogna, che sfida convenzioni e stereotipi.

Mimì siamo noi. Ogni giorno che passa. Noi di Ieri. Noi di Oggi. Noi di Domani. Noi che desideriamo volare ma che non sempre sappiamo di avere le ali per poterlo fare.

Uno spettacolo che attraversa memoria, riscatto e desiderio di volare, parlando a tutte le generazioni, del Sud e non solo.

La rassegna, a cura del Centro Teatrale Meridionale, si avvale del Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Locri, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.