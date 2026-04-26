Mimì di e con Mario Incudine in scena a Locri per la rassegna del Centro Teatrale Meridionale
Domenica 26 aprile in programma lo spettacolo di teatro-canzone sulle note di Modugno di Redazione LOCRI - Uno spettacolo di...
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LOCRI - Una Lectio Magistralis quella tenuta dal Prof. Carmelo Scordino nell'aula magna dell'IPSIA a Locri. Il Nucleare come fonte...
Un tuffo nelle canzoni retrò per la rassegna a cura del Centro Teatrale Meridionale di Redazione “Abbassa la tua radio,...
REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2026 LOCRI - Più di 1500 studenti, appartenenti al Polo Liceale Zaleuco Oliveti Panetta Zanotti,...
LENTE LOCALE, testata giornalistica registrata al tribunale di Locri (Aut. 03/2012)
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