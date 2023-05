di Redazione

MILANO – Esplosione e incendio questa mattina, nel pieno centro di Milano, tra via Pier Lombardo e via Vasari, a causa dello scoppio di alcune bombole di ossigeno su un furgone parcheggiato in strada.

Secondo quanto riporta l’Ansa, dodici sono state le auto coinvolte (oltre al furgone esploso) e anche cinque tra moto e motorini,

Un edificio e una scuola materna sono stati evacuati.

Al momento si registra un ferito (il conducente del furgone), ustionato ad una mano, le cui condizioni non sono gravi.

Le bombole da cui sarebbe partita l’esplosione, erano destinate ad una farmacia a piano terra che ha preso fuoco, così come un appartamento al secondo piano dell’edificio evacuato.

Le vie attorno al palazzo sono state chiuse per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto, i carabinieri e il procuratore aggiunto, Tiziana Siciliano, con alcuni investigatori della squadra di polizia giudiziaria per un sopralluogo.