Il Consiglio comunale di Bovalino, a colpi di maggioranza, ha respinto anche la mozione proposta dal Gruppo consiliare SiAmo Bovalino con la quale si chiedeva di investire il finanziamento statale di circa 80 mila euro per la messa in sicurezza delle scuole e, nello specifico, per la riparazione del sistema di allarme della scuola media, per assicurare la videosorveglianza, per risolvere i problemi di infiltrazione di acqua piovana e, ove possibile, per rendere idonei i locali per la mensa, che manca oramai da diversi anni e in questo anno scolastico è stata attivata in un solo plesso, discriminando tutti gli altri studenti.

La proposta è stata condivisa dalla maggioranza “nel merito”.

Del resto non potevano rinnegare che, nel Consiglio comunale aperto che si è tenuto nella scuola media dopo i notori atti di vandalismo, hanno condiviso all’unanimità la necessità di dichiarare prioritaria la sicurezza nelle scuole.

Le ragioni di metodo evidenziate, invece, dalla maggioranza per bocciare la nostra mozione, sono state individuate nella immaginaria e presunta volontà della minoranza di dettare l’agenda e di mettere pressione all’Amministrazione comunale, attraverso l’utilizzo di mozioni e interrogazioni.

È appena il caso di ricordare che l’opposizione, fedele al ruolo assegnato dagli elettori, vigila con attenzione sull’operato della maggioranza (per quanto possibile, considerato che è stata reiteratamente denunciata l’impossibilità di accedere alla documentazione amministrativa), e certamente non può essere negato il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze, che costituiscono gli atti tipici dei quali si puó avvalere per acquisire consapevolezza e conoscenza dell’attività amministrativa, nonché per fare proposte nell’interesse della comunità.

Nel caso di specie, tra l’altro, già condivise e dichiarate da tutti come necessarie.

Ci è stato detto che sarebbe stato meglio concordare preventivamente queste proposte con la maggioranza, in una sorta di inauspicabile commistione di ruoli, con l’evidente scopo di interferire e “addomesticare” le iniziative dell’opposizione.

Approfittiamo di questa occasione per chiarire che la minoranza rappresentata dal gruppo consiliare “SiAmo Bovalino” non ha mai voluto dettare nessuna agenda all’Amministrazione comunale, né intende farsi dettare da nessuno la propria.

Di certo la maggioranza, con la scelta di bocciare qualsivoglia nostra proposta per partito preso, non percorre la strada della collaborazione auspicata dai cittadini, che attraverso le nostre interrogazioni e mozioni hanno invece l’opportunità di valutare come sono utilizzati i fondi pubblici e di come si potrebbe – nostro avviso – migliorare la gestione.

Così, dopo la bocciatura della mozione con la quale si sollecitava di spendere la somma residua di oltre 90 mila euro assegnata dallo Stato nel 2021 per il sostegno alimentare delle famiglie disagiate del nostro paese e dopo la bocciatura della mozione finalizzata ad autorizzate le riprese audio video e la diffusione delle sedute del Consiglio comunale, ieri abbiamo assistito alla bocciatura – con la sola forza dei numeri – anche della proposta di destinare 80 mila euro alla necessaria manutenzione delle nostre scuole.

Pochi minuti dopo la fine del Consiglio comunale, il sindaco ha pubblicato un post “preconfezionato” e dalla grafica “accattivante” nel quale, quasi per distogliere l’attenzione dalla pessima figura fatta, veniva considerata come una “conquista” anche la semplice fornitura di gasolio ad un plesso scolastico!

Vigileremo – come sempre – con scrupolosa attenzione su come queste somme verranno spese, ricordando che è vero che i numeri contano, ma quando si parla di povertà, di democrazia e di sicurezza nelle scuole, forse è meglio non abusare degli stessi per imporre, con la loro forza, decisioni ingiustificabili agli occhi dell’opinione pubblica attenta.

Gruppo consiliare “SiAmo Bovalino”

