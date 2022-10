MARTONE Un finanziamento destinato al miglioramento del decoro urbano

Redazione – Il Comune di Martone ha ottenuto un finanziamento destinato al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Le idee progettuali, presentate unitamente ad altre amministrazioni comunali, guidate, quale ente capofila, dal Comune di Filadelfia (Cz), hanno ricevuto la somma complessiva di 400mila euro.

Gli interventi ammissibili a finanziamento, individuati dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno al momento della pubblicazione del bando, dovevano necessariamente riguardare la manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico; il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; la mobilità sostenibile.