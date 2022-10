LAVORI IN CORSO SULLA SP1 Tratti di tre chilometri di nuovo asfalto tra Taurianova, Cittanova e Gerace

LAVORI IN CORSO SULLA SP1 Tratti di tre chilometri di nuovo asfalto...

R. & P.

Ancora lavori in corso sulle strade dell’area metropolitana di Reggio Calabria.

Protagonista dell’intervento in queste ore è il comprensorio della piana di Gioia Tauro, dove è in corso il posizionamento del nuovo manto bituminoso sulla Sp1, la dorsale viaria principale che attraversa i centri abitati di importanti Comuni tra Gioia Tauro e Gerace, passando per Taurianova e Cittanova.

A darne notizia in una nota il sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace che, ringraziando i tecnici del Settore Mobilità impegnati in queste ore nella supervisione degli interventi, ha evidenziato l’importanza strategica della manutenzione e degli interventi rigenerativi sulle arterie viarie interne e sulle principali strade di collegamento tra il versante tirrenico e quello jonico.

Nello specifico, i lavori in corso prevedono il posizionamento del nuovo tappetino di asfalto per tratti di circa tre chilometri nell’area tra Cittanova e Taurianova, cui seguirà un altro intervento nell’area della frazione Amato di Taurianova.

Successivamente gli interventi si sposteranno nel tratto di strada compreso tra lo Zomaro e Gerace, dove è prevista anche la sistemazione di un tratto di strada interessato da fenomeni di smottamento con intervento sulla scarpata ed il posizionamento di gabbioni.