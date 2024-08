Siamo tutti connessi al cellulare, è vero: molti sono nativi digitali, nati nell’epoca della comunicazione online, dei primi PC e dei social media. Ma questo non significa che il marketing offline sia una perdita di tempo, anzi.

La tendenza attuale è di puntare a una comunicazione a 360° del proprio brand, che include strategie online e offline. Dai profili social fino alle affissioni pubblicitarie, soprattutto in luoghi strategici, la parola d’ordine è fare marketing. Nel modo giusto.

Le grandi città sono il territorio perfetto dove sponsorizzare il proprio brand: è il caso delle affissioni metropolitana Milano, considerando che i passeggeri annuali sono 272 milioni e in un giorno feriale medio si aggirano a poco più di un milione.

Cos’è il marketing offline: le strategie principali

La presenza sul web è un ottimo trampolino di lancio, ma non è l’unico. Le attività e le imprese sanno molto bene che arrivare a un pubblico vasto è importante, soprattutto lo è raggiungere il proprio target di riferimento.

Nella creazione di un piano di marketing annuale, quindi, non può mai mancare una parte destinata a quella che è, di fatto, la comunicazione offline, in cui vengono usati i canali tradizionali. Per citare alcuni esempi, ricordiamo la radio, la televisione, il giornale cartaceo. O i cartelloni pubblicitari.

E se è vero che uno spot pubblicitario ben riuscito ha ancora il suo fascino, l’affissione pubblicitaria in metropolitana è la giusta strategia di marketing per raggiungere un pubblico variegato, dai giovani agli anziani. In particolare, in una grande città come Milano.

Questa forma di marketing risponde alle esigenze di tutti, dalle piccole imprese che cercano di imporsi a livello locale fino alle PMI, che invece cercano di fare un investimento per posizionarsi a livello nazionale. E le grandi aziende? Sono in costante competizione con le altre, quindi devono assolutamente assicurarsi nuovi potenziali clienti.

Affissioni pubblicitarie in metropolitana, tutti i vantaggi

Le affissioni pubblicitarie sono sempre state un trend da non sottovalutare. E, nonostante le strategie di marketing sui social o advertising sui motori di ricerca, hanno sempre avuto un forte potere: visibilità, esposizione, effetto ripetizione.

In un luogo tanto trafficato come la metropolitana, diventano uno strumento efficace per sponsorizzare la propria attività, magari una nuova apertura, un nuovo prodotto o servizio, o semplicemente per rafforzare la brand identity.

C’è da dire che l’effetto ripetizione è molto interessante e vale in particolar modo per questo posto: chi è abituato a prendere la metro ogni giorno, memorizza il messaggio pubblicitario, che così si rivela davvero efficace. Raggiunge lo scopo per cui è stato creato.

Scegliere con cura la pubblicità da lanciare, però, è una questione altrettanto importante. Non si può correre il rischio di strutturare un messaggio o poco creativo: è molto importante prendersi il proprio tempo per stabilire gli obiettivi della campagna.

Per catturare davvero in pochi secondi l’attenzione del proprio target, bisogna trovare il mix tra impatto visivo e creativo. Il fattore originalità è un ulteriore punto di riferimento, perché consente di creare un messaggio unico, memorabile, curioso e stimolante.