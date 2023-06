R. & P.

L’IIS “Umberto Zanetti-Bianco” e il Comune di Marina di Gioiosa Jonica hanno celebrato con un evento di disseminazione integralmente dedicato ai ragazzi e alle loro attività, le potenzialità e gli orizzonti della cooperazione tra scuola, istituzioni e realtà operanti nel sociale.

Giovedì 8 giugno scorso, nella sala consiliare Costituzione Italiana, si è parlato infatti dello “Zanetti-Bianco in Europa: Erasmus Plus e non solo”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Giuseppe Femia, si sono succeduti gli interventi di Nicolò Palermo, di Eurokom, che attraverso l’Eurodesk di Gioiosa Jonica ha fornito supporto all’istituto nella realizzazione dei viaggi degli studenti nell’ambito del programma Erasmus Plus in Spagna, Francia e Grecia; di Rosario Zurzolo, presidente della cooperativa “Jungi Mundu” di Camini, accompagnato dal mediatore culturale Ibrahim Zakaria, che ha dato una commovente testimonianza;di Patrizia Niceforo, coordinatrice del progetto SAI “Al di là del mare” di Monasterace, la quale ha illustrato la collaborazione tra scuola e realtà dell’accoglienza.

Infine, Giuseppe Romeo e Vincenzo Tavernese, si sono soffermati sul prodotto dell’alternanza scuola-lavoro messa in campo da Comune e le sezioni ad indirizzo grafico e tecnico per il turismo dell’Istituto.

I ragazzi sono stati chiamati a lavorare esattamente nell’ambito dei propri studi, fornendo al Comune sia traduzioni dei materiali illustrativi dei punti di interesse, pubblicate anche con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa – Mammola sull’app istituzionale, sia uno straordinario logo promozionale abbinato al claim “Marina è Gioiosa”, costituito dalla stilizzazione di una vela, di un ippocampo e di un gelsomino, elementi connotativi del nostro territorio e del nostro mare.

Sono seguite le testimonianze dei docenti e dei ragazzi su tutte queste esperienze e le consegne degli attestati.

Una giornata straordinaria che conferma che solo la sinergia tra persone e istituzioni, ci permette di proiettarci su orizzonti nuovi e dà autentica soddisfazione, creando saldi legami comunitari e intergenerazionali.