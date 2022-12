Gli eventi culturali di MAG non vanno in vacanza. Mercoledì 28 e giovedì 29 sono in calendario due appuntamenti di assoluto valore.

Si comincia mercoledì 28 alle 18,30 nel villaggio “Winterland” di piazza Portosalvo a Siderno, laddove la scrittrice sidernese Patrizia Starnone presenterà il suo secondo romanzo “L’entropia nel mondo di Diana”. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, l’autrice dialogherà con Gianluca Albanese e la serata sarà arricchita dalle musiche del maestro Peppe Platani e dai reading della cantante e attrice Manuela Cricelli. Di seguito una breve sinossi del romanzo.

«Sarà anche “difficile spiegare certe giornate amare” ma “quello che le donne non dicono” a volte lo scrivono. E bene. È il caso de “L’entropia nel mondo di Diana” (L’eretica edizioni, 2022), secondo romanzo della scrittrice sidernese Patrizia Starnone che appena un anno fa esordì con “La ragazza della Locride” per Iod.

L’autrice ama raccontare e raccontarsi e (al di là degli espedienti narrativi usati) apre le porte dell’anima al lettore, coinvolgendolo in un percorso di vita comune a tante donne che non si rassegnano a ciò che il destino, certe convenzioni sociali e una subcultura ancora latente, vorrebbero relegarle.

La protagonista – Diana, appunto – si racconta con la tecnica dell’io narrante conducendo il lettore nel suo treno di sogni e desideri giovanili che s’infrange con la quotidianità di un vissuto fatto di attese tradite, obblighi e routine, laddove viaggi esotici e prigioni dorate non riescono per nulla a colmare certi vuoti interiori e in cui una relazione che si rivela tossica e intossicante degenera col passare del tempo in un incubo in cui ad avvelenare i pozzi ci si mettono anche certi affetti maschili, intruppati, loro malgrado, nell’esercito mondiale della misoginia.

“L’entropia nel mondo di Diana” regala conforto e resilienza alle lettrici e momenti di profonda riflessione ai lettori. Specie a quelli la cui quotidianità spesso toglie tempi e spazi per chiedersi se davvero la loro vita (ma soprattutto quella della persona che si è scelta accanto per la vita) vorrebbero andasse».

Giovedì 29 alle 17,30, nella sede dello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” avrà luogo il concerto del cantautore, musicista, scrittore e antropologo Ettore Castagna, che torna da MAG dopo i successi delle presentazioni dei libri “Della Grecìa perduta” e “Tredici goal dalla bandierina”.

In questa occasione presenterà il suo nuovo album “Eremìa”.

«Un nuovo viaggio nel cuore della tradizione popolare, tra musica e parole, per l’esordio discografico da solista. L’artista e romanziere calabrese Ettore Castagna è tornato con il suo nuovo progetto “Ἐρημία/Eremìa” – edito da AlfaMusic Studio e Italysona – con cui propone un percorso di canzoni su una chitarra di impostazione popolare e sui suoi cicli ritmico melodici, arricchite dall’utilizzo dei dialetti calabresi e del greco. Inizialmente ideato come un viaggio in solitario, l’autore si è mosso poi alla ricerca di altri musicisti con i quali costruire un dialogo su timbri, colori, armonie.

Ne è nata una grande quantità di collaborazioni con musicisti dai quattro angoli del pianeta, che hanno conferito una ricchezza timbrica e di incontro culturale che è raro ritrovare in un solo album. Per Castagna – fondatore della storica band seminale di world music Re Niliu – “Ἐρημία/Eremìa” è stata soprattutto la scoperta del piacere nel raccontare storie: “Queste canzoni nascono in un momento di acuta solitudine – afferma – nella quale la musica è diventata rifugio, riflessione, memoria. Un lavoro che racconta in greco, in arabo e, soprattutto, in dialetto, la mia lingua madre. Ma è in grado di suonare in molte più lingue ancora, grazie alla meraviglia acustica di tanti musicisti fratelli”.

Dal 1979 ad oggi, Castagna si è interessato di antropologia culturale, giornalismo, video documentario, musica e letteratura, pubblicando anche tre libri di narrativa. In questo ambito ha dedicato sempre grande attenzione alla didattica della musica e degli strumenti della traduzione popolare. Dopo l’uscita del disco, “Ἐρημία/Eremìa” sarà al centro nei prossimi mesi anche di un tour, con la collaborazione di Calabria Sona, di presentazioni-concerto, in trio con grandi musicisti, in tutta la regione, e non solo. Sarà l’occasione per l’artista di proporre anche dal vivo la sua canzone d’autore, trasportando il pubblico in un mondo dalla grande ricchezza culturale, musicale, di linguaggi e sonorità».