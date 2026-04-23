di Teresa Peronace

SANTA DOMENICA DI PLACANICA – Proseguono, incessantemente, i pellegrinaggi da varie nazioni europee ed extraeuropee al santuario diocesano della Vergine Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo. L’undici maggio di quest’anno si svolgeranno solenni funzioni e celebrazioni, in onore della Madonna, ricorrendo il 58° anniversario della sua prima apparizione, sullo Scoglio, al giovane Cosimo Fragomeni, all’ epoca diciottenne. Ma, settimanalmente, si registra un afflusso costante e continuo di devoti mariani e di persone che, da ogni angolo della terra, giungono nella valle di Santa Domenica di Placanica, per incontrare, dopo essersi prenotati telefonicamente, Fratel Cosimo.

Fra le tante comitive giunte oggi, oltre a quelle della Svizzera, dell’ Austria, del Brasile si cita quella della Francia. I pellegrini francesi, infatti, nonostante la loro vicinanza o residenza a Lourdes, continuamente arrivano allo Scoglio, per manifestare il loro filiale amore alla Vergine Santissima e per incontrare il mistico Fratel Cosimo che ascolta ed esorta alla riconciliazione con il Signore. È anche per questo che le file presso i confessionali sono continuamente interminabili.

L’opera mariana dello Scoglio, fondata da Fratel Cosimo è, quindi, un faro di luce per il mondo; un luogo dove, come ha espresso la Madonna in una delle sue apparizioni, le anime trovano pace e ristoro.