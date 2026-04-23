REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2026

LOCRI – Più di 1500 studenti, appartenenti al Polo Liceale Zaleuco Oliveti Panetta Zanotti, con i Comitati dei genitori “Pro Liceo Classico“, hanno manifestato per porre rimedio ai ripetuti allagamenti degli ambienti interni con le consequenziali criticità che ne sono scaturite, turni pomeridiani e disagi vari e per chiedere l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione che si protrae da 9 mesi.

Al corteo hanno partecipato altre a S.E. il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, anche rappresentanti politici regionali e della Città Metropolitana, alcuni sindaci della Locride, dipendenti scolastici e cittadini.

Le immagini e il Reportage realizzato dal nostro Enzo Lacopo.

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