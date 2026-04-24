R. & P.

CATANZARO – Il 22 aprile 2026, presso il Comando Legione Carabinieri Calabria di Catanzaro, il Generale D. Riccardo Sciuto, accompagnato dal S.Ten Salvatore Bombara del Nastro Verde Calabria, ha consegnato a Ufficiali e Sottufficiali i diplomi di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare conferita con decreto del Presidente della Repubblica per l’eccellente servizio prestato e lo spiccare in incarichi di comando.

Alla cerimonia hanno partecipato i comandanti provinciali, i rappresentanti di associazioni professionali sindacali dei militari, l’Associazione del Nastro Verde, l’Associazione nazionale Carabinieri, l’Associazione nazionale Forestali, nonché i familiari dei decorati.

Nell’intervento conclusivo, il Generale Sciuto ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai militari, sottolineando il valore delle onorificenze quale riconoscimento di dedizione e professionalità a coloro che hanno ricoperto per anni ruoli di responsabilità, distinguendosi per impegno, equilibrio e senso del dovere.

A ricevere il Diploma sono stati: Luogotenente C.S. IELO Giovanni, Comandante del Nucleo Comando della compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, Luogotenente C.S. MOTTA Giuseppe, Comandante di Stazione di Montalto Uffugo (CS), Luogotenente CAPOBIANCO Luca, Comandante di Stazione di San Vito sullo Ionio (CZ), Luogotenente MORELLI Umberto, Comandante di Stazione di Martirano Lombardo (CZ), Luogotenente CIRAOLO Salvatore, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo (RC), Maresciallo Ordinario GAGLIARDI Maurizio, addetto al NORM – Aliquota Radiomobile di Castrovillari (CS), Luogotenente C.S. RENNA Angelo (in congedo).

Il merito degli insigniti non è stato una teoria astratta, destinata a ingiallire le pagine dei libri, ma una pratica orientata all’agire. In essi ha albergato il valore, attivato dall’esperienza. Difatti, nelle difficoltà, nelle scelte e nei momenti di incertezza ne è affiorato il coraggio e la resilienza. Una vita dedicata al servizio dello Stato i cui comportamenti hanno richiesto coerenza, impegno, sacrificio.