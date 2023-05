R. & P.

Come Associazioni Adda e Angsa Calabria, esprimiamo congratulazioni e felicitazioni per la nomina del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, DCA n°139 del 30.05.2023, dottoressa Lucia Di Furia, come commissario straordinario della più disastrata Azienda Sanitaria d’Italia.

Abbiamo apprezzato le sue competenze manageriali, la sua volontà di risolvere problemi atavici, la sua sensibilità e vicinanza alle fasce deboli e ai disabili, specie ai soggetti autistici, ascoltando sempre le istanze ricevute.

Confermando la nostra disinteressata collaborazione, ci auguriamo che questi 3 anni servano a far decollare i servizi, le prestazioni sanitarie e che finalmente vengono garantiti i LEA!

“L’inizio è la parte più importante del lavoro”. (Platone)



Buon lavoro!

Vito Crea-Presidente Adda

Presidente Angsa Calabria

Componente Consulta dipartimento salute mentale ASP RC