R. & P.

Dall’1 al 3 giugno 2023, immerso in uno splendido scenario naturale, la 2ª edizione del VILLAGGIO SUD AGRIFEST, l’evento nato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio del territorio e le identità locali creando sinergie tra il settore agricolo, della pesca, dell’acquacoltura, agroalimentare e quello della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica, del lavoro etico e giovanile e del turismo, è realizzato e curato dall’Organizzazione produttori O.P. PIANAGRI, punto di riferimento per la cooperazione nel settore agricoloe dall’Associazione Politico Culturale RISORSE, molto attiva nel territorio.

Questa 2ª edizione del Villaggio Sud Agrifest è realizzata con il contributo di Coopfond, fondo mutualistico di LegaCoop che ha ritenuto l’evento un’occasione unica di crescita e rilancio per il territorio calabrese e per il settore agricolo e agroalimentare.

Tra gli ospiti delle tavole rotonde – che si concentreranno sul tema dell’integrazione e lavoro, della cooperazione e del turismo sostenibile – la vice presidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi, l’europarlamentare Camilla Laureti, l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, il presidente del gruppo Granarolo, Gianpiero Calzolari, il presidente Nazionale Lecacoop, Simone Gamberini, il sindaco ff della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace e tante altre personalità istituzionali.

Per tre giorni località Vatoni si animerà con un’area coperta di oltre 2.600 mq completamente dedicata alla esposizione delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura; un’area market di prodotti artigianali, l’area food & beverage pensata per soddisfare tutte le esigenze, l’area kids dedicata alle famiglie ed inoltre più di 10 artisti si alterneranno su 2 palchi immersi tra il profumo degli agrumeti più apprezzati in Calabria, grazie ad un’attenta proposta di live e dj set con i più interessanti nomi del panorama musicale nazionalee locale.

Attesissimi Giorgio Canali e Nada, che si esibiranno live sul palco principale il primo giugno, mentre ad Altea è affidata l’apertura della serata dal secondo palco.

Il 2 giugno sale sul palco il meglio della musica indie con Yosonu, Fabio Macagnino Trio e i Little pieces of Marmelade.

La line up sarà impreziosita il 3 giugno dall’unica data calabrese di Alex Britti (unico evento a pagamento, prevendita sul sito www.villaggiosud.it a 13 euro).

Alex Britti, accompagnato dalla sua band (Francesco Isola – batteria, Matteo Pezzolet – basso, Davide Sambrotta – tastiere e sequenze, Cassandra De Rosa, Oumy N’Diaye e Deborah Romano – coro) porta in scena un live coinvolgente ed energico frutto di lungo lavoro, anello di congiunzione tra passato e presente della sua storia musicale.

Il pubblico del Villaggio Sud Agrifest potrà lasciarsi conquistare dal sound inconfondibile, dalla leggerezza e dalle sonorità blues e rock che da sempre contraddistinguono il repertorio del chitarrista romano e godersi ogni attimo di questo show speciale, in cui ci sarà spazio solo per la musica e dove Alex Britti rivelerà entrambe le sue due anime pop e cantautorale.

Ad accompagnare le notti del Villaggio Sud Agrifest ci sarà una conferma dopo il grande successo della passata edizione: Fabio Nirta, che trascinerà il pubblico in un viaggio incredibile con il suo djset esplosivo.

Per l’ultima sera del 3 giugno, si aggiungeranno i Santateresa che porteranno tutta la loro energia.

La nuova edizione del Villaggio Sud Agrifest, comprenderà inoltre una serie di eventi collaterali, che andranno ad arricchire ulteriormente la manifestazione che è rivolta ad un pubblico di tutte le età, dai bambini e le scuole che troveranno oltre all’area giochi anche tanti laboratori pensati per loro, agli appassionati di agricoltura che potranno essere i protagonisti delle prove sul campo e della Gara dei trattori dedicata al compianto giovane Francesco Galluccio, in programma la mattina del 2 giugno.

Tra le varie iniziative ci sarà la presentazione di start up innovative del territorio (tra cui CAPRICHAR e ALIVA), un cooking show dedicato alla promozione e valorizzazione delle risorse ittiche locali con gli chef Peppe e Paolo Stilo, salotti culturali tra cui quello che vedrà la presenza del sostituto procuratore Marisa Manzini che presenterà il suo libro “Donne custodi, donne combattenti”.

Presente anche quest’anno l’Università Mediterranea, con gli Uffici del Job Placement e il Dipartimento di Agraria, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria, l’Ordine dei Geologi della Calabria e numerose scuole superiori del territorio con cui gli organizzatori hanno sviluppato dei percorsi di collaborazione.

Un’altra novità dell’edizione 2023 è l’attenzione verso il mondo del benessere e della cosmesi naturale, con il coinvolgimento di aziendedi biocosmesi, farmaceutiche, parafarmaceutiche e nutraceutiche.

Il programma completo della tre giorni è consultabile al link: https://www.villaggiosud.it/programma-2023/.