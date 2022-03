LOTTA AI TUMORI “Angela Serra” aderisce a “Europa Donna Italia”

di Gianluca Albanese

SIDERNO – C’è anche la sezione Locride dell’associazione “Angela Serra” con sede a Siderno tra i 14 sodalizi calabresi che hanno aderito al movimento “Europa Donna Italia” che si è recentemente costituito in delegazione regionale.

Il movimento, che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, apre dunque la sua ottava “sezione regionale”. Gli obiettivi della delegazione sono: contribuire alle decisioni clinico-organizzative che regolano i comportamenti e i risultati delle strutture sanitarie della Regione. Ottenere, attraverso un dialogo costante con la Regione, cure e assistenza per tutte le pazienti, secondo le linee guida di indirizzo nazionali.

Una scelta salutata con favore dal Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto che ha definito, in una nota stampa “apprezzabile il lavoro fatto in questi anni a livello nazionale da Europa Donna Italia, una rete di associazioni che si adopera quotidianamente per i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, ed è anche per questa ragione che saluto con soddisfazione la notizia della nascita della delegazione regionale Europa Donna-Calabria. Per quanto riguarda il mio raggio di competenza, da presidente della Regione e da commissario alla sanità, sono impegnato senza sosta da quattro mesi per risollevare il nostro territorio e per garantire le cure e l’assistenza che i calabresi meritano. In queste settimane stiamo gradualmente venendo fuori dall’emergenza Covid, ed è proprio in questo momento che, con il supporto del governo nazionale, dobbiamo ancora di più insistere negli investimenti in sanità, nella prevenzione, nel valorizzare le eccellenze che anche la nostra Regione possiede. È un compito difficile, ma ce la faremo. Auguro buon lavoro, dunque, ai vertici nazionali e regionali di Europa Donna, e – ha concluso – a tutte le associate e gli associati”.

La presidente di Europa Donna Italia Rosanna D’Antona ha aggiunto che “diverse associazioni della delegazione collaborano già con i centri di senologia multidisciplinare (Breast Unit) e con le oncologie degli ospedali della Regione. Sono pertanto pronte a condividere la propria esperienza e metterla a disposizione per le aree di miglioramento necessarie.”

La referente della Delegazione regionale sarà Maria Anedda, presidente dell’associazione “La Danza della Vita” di Palmi.

Dunque, si registra un ulteriore passo in avanti nella diffusione della cultura della prevenzione, con “Angela Serra” che ha aperto altre due sezioni a Catanzaro: una al “Ciaccio Pugliese” e l’altra al “Germaneto Ardos” e prosegue la propria azione di supporto e indirizzo agli ammalati con la propria agenzia “No viaggi” che ha sede al piano terra della costituenda Casa della Salute di Siderno.