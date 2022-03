GIUGNO LOCRESE Al via le selezioni delle poesie per la 53^ edizione

di Gianluca Albanese (foto di Enzo Lacopo dell’edizione 2021)

LOCRI – Torna il Giugno Locrese, lo storico concorso di poesia in lingua italiana, giunto alla 53^ edizione la cui serata finale è stata fissata per il 25 giugno 2022 alle ore 21 nella corte del palazzo di Città o in altro luogo da concordare.

Per espressa volontà dell’assessora alla Cultura Domenica Bumbaca anche questa edizione della manifestazione accentuerà i contenuti culturali della kermesse, riducendo al minimo ogni aspetto riconducibile a quel pizzico di mondanità che non è mai mancata. Anche per quest’anno è stato indetto il premio “Città di Locri” da attribuire a cura dell’amministrazione comunale a personalità locresi che si sono distinte nel mondo per le loro azioni e professionalità, o a personalità, che pur non locresi, si sono distinte per le loro azioni e valenze professionali nella Città di Locri e per la Città di Locri.

Della delibera di giunta m° 23 del 23 febbraio, con la quale l’esecutivo ha fissato la data e gli altri elementi fondamentali della 53^ edizione, sono parte integrante i due regolamenti, quello del Giugno Locrese e quello del premio “Città di Locri” .

Le poesie con le quali s’intende partecipare al premio dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 aprile 2022, corredate dalla scheda di partecipazione e, una volta ammesse, saranno valutate a insindacabile giudizio da una giuria formata da esperti professionisti nel campo poetico e letterario che verranno individuati dall’amministrazione comunale con apposito atto di Giunta. Al primo classificato, oltre alla targa e all’attestato con motivazione, andrà un premio di 500 euro.

La scelta dei premiati al “Città di Locri”, invece, sarà a cura della Giunta comunale e riguarderà un numero massimo di quattro personalità.