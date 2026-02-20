Conia e Versace: “Un vanto per il nostro territorio, la Città Metropolitana garantirà il proprio sostegno per la partecipazione al The World Orchestra Festival”

R. & P.



Il consigliere metropolitano delegato alla Cultura ed il sindaco facente funzioni rispondono all’appello dei giovani musicisti, che saranno gli unici rappresentanti italiani alla kermesse austriaca: <<Pronti a riceverli al più presto per ringraziarli del loro lavoro e concordare le modalità del supporto>>.

<<L’Orchestra Giovanile di Fiati di Laureana di Borrello rappresenta un orgoglio e un’eccellenza assoluta per l’intera Città Metropolitana. Apprendere che saranno l’unico gruppo italiano a esibirsi al prestigioso ‘The World Orchestra Festival’ di Vienna il prossimo mese di luglio, realizzando quello che è il sogno di ogni giovane musicista, ci riempie di immensa gioia. Per questo motivo, abbiamo raccolto immediatamente il loro appello, al quale rispondiamo con assoluta positività>>.

Così, in una nota congiunta, il Consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Michele Conia, ed il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, annunciano l’impegno dell’Ente a supporto della compagine musicale in vista dello straordinario appuntamento internazionale in terra austriaca.



<<I giovani e la musica sono uno dei veri motori di crescita e di riscatto del nostro territorio – affermano Versace e Conia –. Attraverso la dedizione, lo studio e la passione, questi ragazzi dimostrano quotidianamente che la nostra terra è capace di esportare bellezza e talenti di caratura mondiale. La musica aggrega, educa ed eleva lo spirito di una comunità. L’Orchestra di Fiati di Laureana di Borrello svolge da anni, nel territorio della Piana e non solo, una funzione non solo artistica ma profondamente sociale, trasformandosi in un presidio di cultura e legalità. Per questo motivo rappresenta un vanto per l’intero comprensorio metropolitano, un patrimonio che abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare>>.



Di fronte all’opportunità di rappresentare l’Italia – e in particolare la Calabria – sul prestigioso palcoscenico viennese, Palazzo Alvaro si schiera apertamente al fianco dei musicisti: <<La Città Metropolitana è pienamente disponibile a sostenere la loro partecipazione a questa kermesse internazionale. Le istituzioni hanno l’obbligo morale e politico di accompagnare il percorso di chi, con la propria arte e i propri sacrifici, porta in alto il nome del nostro territorio nel mondo>>.

A tal proposito, i due rappresentanti istituzionali annunciano il prossimo step operativo: <<Siamo disponibilissimi a ricevere i ragazzi, la direzione artistica e i responsabili dell’Orchestra al più presto presso la sede della Città Metropolitana. Sarà l’occasione per congratularci di persona per questo straordinario traguardo e, soprattutto, per concordare insieme a loro le modalità pratiche con le quali si potrà sostanziare il sostegno del nostro Ente. Faremo la nostra parte affinché il loro sogno viennese possa tradursi in una magnifica realtà>>.