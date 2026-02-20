R. & P.

SIDERNO – Un nuovo fine settimana di iniziative all’insegna dello sport e dell’inclusione sociale al Palazzetto dello Sport “Eunice Kennedy Shriver”, che sabato 21 dalle 14:30 alle 19:30 e domenica 22 dalle 9:00 alle 13:00, ospiterà una sessione dello “Special Basket 2026” nell’ambito di Special Olympics Italia.

La manifestazione è organizzata da “I Girasoli della Locride-Special Olympics Italia” e vedrà la partecipazione di squadre provenienti da tutto il Sud Italia. Gode del patrocinio della Città di Siderno, della Regione Calabria, dell’Unione dei Comuni “Vallata del Torbido” e della Federazione Italiana Pallacanestro.

I cestisti impegnati si cimenteranno nei Preliminari 5vs5; 3vs3; Giochi Speciali. Oltre alla squadra organizzatrice de “I Girasoli della Locride”, parteciperanno l’Aidp di Termini Imerese, Orizzonte Gela, “Un Futuro per l’Autismo Catania” e Murgia Special Santeramo.