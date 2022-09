Locri, si è svolto il nono incontro del Corso Biennale Difensori d’Ufficio

di Redazione

LOCRI- Si è svolto presso il Tribunale di Locri -Aula Corte di Assise il nono incontro ,del Corso Biennale per l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale delle difese d’ufficio, organizzato dal COA di Locri , dedicato alla procedura penale e riguardante i seguenti argomenti “L’arresto ,il fermo e l’udienza di convalida ; Le misure cautelari personali, la loro applicazione e l’esercizio del diritto di difesa ; Le impugnazioni avverso le misure cautelari personali ; Discussione di casi pratici”

Relatori dell’evento formativo sono stati ,gli avvocati Piermassimo Marrapodi ed Enzo Nobile.

Dopo i saluti di rito della Coordinatrice del corso, Avv.Angela Giampaolo, a prendere la parola è stato l’avv. Piermassimo Marrapodi(Consgliere Ordine Avvocati ;Componente della Commissione Difesa Ufficio e del Corso biennale difensori ufficio nonche’ coordinatore dell’Osservatorio penale COA Locri), il quale ha preliminarmente evidenziato l’impegno del COA di Locri in merito alla formazione e all’aggiornamento professionale e l’importanza di questo corso che si propone di elevare la qualità professionale dei futuri difensori di ufficio.

Piermassimo Marrapodi

Nel corso del suo intervento ha anche espresso la sua preoccupazione per la grave situazione di crisi in cui versa l’avvocatura , alle prese con le difficoltà di una professione veramente svilita, con l’auspicio che i problemi della giustizia, nel prossimo Congresso Nazionale Forense che si svolgerà a ottobre a Lecce, vengano affrontati con l’obiettivo di garantire giustizia ai cittadini e dignità alla professione forense. Successivamente è intervenuto l’avv.Enzo Nobile, Difensore in Italia e all’estero (Germania e Olanda), in processi di rilevanza mediatica, Direttore della collana giuridica ” dialettica e processo penale ” della casa editrice KEY e relatore in diversi convegni in materia di diritto penale sostanziale e processuale, nonché autore di diversi pubblicazioni quali: ” La prova nel processo penale” ( KEY editore 2016 ), ” L’intestazione fittizia di beni e la confisca allargata ” ( KEY editore 2029), ” L” ingente quantità e il fatto di lieve enti della L.sugli stupefacenti” ( KEY editore 2029) ; ” La tutela penale dei beni culturali e del patrimonio artistico ( KEY editore 2022) in corso di pubblicazione.

Enzo Nobile



L’avv. Enzo Nobile, nel corso del suo intervento, ha approfondito gli argomenti oggetto dell’incontro, non limitandosi ad una mera esposizione degli istituti giuridici e della loro applicazione ,ma svolgendo alcune riflessioni su alcune questioni inerenti, sia l’uso disinvolto della misura cautelare della custodia carceraria, a dispetto del principio che assegna il ricorso ad essa solo extrema ratio, sia la necessità di una maggiore responsabilizzazione del giudice nel motivare adeguatamente e in maniera autonoma i provvedimenti applicativi della misura coercitiva cautelare, anche alla luce della intervenuta riforma delle misure cautelari ex L.47/ 2015.

Tantissimi i casi pratici affrontati nel corso dell’incontro e altrettanti consigli di tecnica difensiva sono stati dati ai futuri difensori di ufficio.

All’esito dell’incontro l’avv.Angela Giampaolo, coordinatrice del corso formativo, si è complimentata con gli illustri relatori e li ha ringraziati anche a nome del Consiglio dell’Ordine del foro di Locri per la loro disponibilità ,competenza e autorevolezza. Infine, ha Ricordato all’uditorio il prossimo appuntamento del 24 Settembre ore 9:30 12:00 per la decima lezione.