NOSTRA SIGNORA DELLO SCOGLIO Due appuntamenti in programma

R. & P.

Due appuntamenti importanti di spiritualità e preghiera attendono i devoti di Nostra Signora dello Scoglio, nel santuario diocesano a lei dedicato, a Santa Domenica di Placanica.

Il 24 settembre, come ogni ultimo sabato di ogni mese, si svolgerà, infatti, la processione con la statua della Madonna. Il primo ottobre vi sarà una giornata di preghiera presieduta dal vescovo della Diocesi di Locri – Gerace, monsignor Francesco Oliva. In questa giornata per la legalità, si pregherà per la conversione di chi segue la via del male e verranno coinvolti i rappresentanti dei gruppi di pellegrini, che giungeranno, al santuario, nel santo rosario, poiché verrà loro consentito di guidarne la preghiera. Sua Eccellenza il Vescovo presiederà una solenne concelebrazione eucaristica. Fratel Cosimo, il mistico fondatore del santuario mariano noto in tutto il mondo, effettuerà una evangelizzazione ed eleverà al Signore, una preghiera di intercessione per la guarigione dei malati e dei sofferenti.

Molto spazio verrà dato al sacramento della riconciliazione e, quindi, che si vorrà confessare avrà a disposizione il rettore del santuario, padre Raffaele Vaccaro e altri sacerdoti.