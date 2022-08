LOCRI Mercoledì 17 agosto la presentazione del libro “Eden in fiamme” di Gabriele Marconi

R. & P.

Si terrà, mercoledì 17 agosto alle ore 19, presso il Lido Midd (Lungomare di Locri – lato sud), alla presenza dell’autore, la presentazione del libro “Eden in fiamme” di Gabriele Marconi, scrittore, giornalista e musicista.

Il libro altro non è che il terzo capitolo della saga delle Stelle danzanti, apertasi con l’omonimo libro, seguito poi da “Fino alla tua bellezza” ed oggi conclusa con “Eden in fiamme”, edito da Castelvecchi.

Questi tre libri raccontano una storia che parte dal primo conflitto mondiale, per poi attraversare l’impresa fiumana, la guerra civile spagnola e la seconda guerra mondiale che viene raccontata ad una ragazza del 1979, anno in cui è ambientato l’ultimo romanzo, da un’ottantenne che racconta la sua esperienza alla ragazza di suo nipote Giaco che deve stendere una relazione per la sua scuola, così facendo entrare nella narrazione anche gli anni degli “opposti estremismi” ed infatti, questa saga, comprende anche “Io non scordo”, libro del 1999, di cui i tre romanzi successivi rappresentano una sorta di prequel.

Un cammino lungo tutto il novecento, dove Marconi ci prende per mano, tra le sue luci e le sue ombre, tra storie di amore e di profonda amicizia.

L’autore dialogherà con Jacopo Giuca, direttore responsabile di metisnews.it.

L’incontro sarà moderato da Giovanni Scarfò, responsabile provinciale del dipartimento “Cultura e Innovazione” di Fratelli d’Italia.