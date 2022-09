Locri, lo Zaleuco si prepara al secondo anno di Curvatura Biomedica

LOCRI-Sarà motivo di orgoglio per il Liceo Zaleuco di Locri, guidato dal Dirigente Carmela Rita Serafino, dare l’avvio alla seconda annualità del percorso di Potenziamento – Orientamento – di Biologia con Curvatura Biomedica. L’evento si terrà nell’Aula Magna della scuola, sabato 17 Settembre, alle ore 11.30. Al tavolo, oltre al Dirigente, anche il Dott. Pasquale Veneziano (OMCEO di Reggio Calabria), la Dott.ssa Giuseppina Princi (Vicepresidente della Regione Calabria) e il Dott. Giuseppe Mirarchi (Referente del Progetto per il Liceo Zaleuco). Sarà occasione per ringraziare i medici, che hanno contribuito al suddetto itinerario, con targhe e attestati, tirare le somme dell’anno passato e focalizzare i propositi per il nuovo anno, all’insegna della professionalità e impegno costante, tenace e proficuo. E’, sicuramente, un’eccellente opportunità che può fare delle nuove generazioni della Locride, un vanto nel campo medico sia a livello territoriale, ma anche regionale e nazionale. Qualificanti competenze, unite a valori di servizio e abnegazione agli altri e al loro benessere, possono portare alta la bandiera dell’autentica sanità, che deve essere per tutti, in qualsiasi condizione, in qualsiasi situazione.