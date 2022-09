CASA DELLA SALUTE Il comitato sollecita le autorità

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA LETTERA CHE IL. COMITATO “PRO CASA DELLA SALUTE ‘ DI SIDERNO HA INVIATO AI SEGUENTI DESTINATARI :

Al Presidente Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto

Al Commissario Straordinario, ASP RC, dr.ssa Lucia Di Furia

Al Sindaco Comune Siderno, dr.ssa Maria Teresa Fragomeni

Casa della Salute Siderno

Il Comitato “Casa della Salute” di Siderno, è ancora in attesa di sapere a che punto è il progetto esecutivo della ristrutturazione dell’ex Ospedale di Siderno, destinato a Casa della Salute.

In data 5 ottobre 2021, Prot. nr. 0243098 del 05/10/2021, viene aggiudicato all’operatore economico RTP costituendo EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING SRL (mandataria) – POSTORINO & ASSOCIATES ENGINEERING SRL, PROFESSIONISTI SRL (mandanti) il progetto esecutivo.

In data 25 marzo 2022, i tecnici della società aggiudicataria, alla presenza del responsabile delle attività tecniche dell’Asp RC, architetto Roberto Mittiga e altri dipendenti dell’ASP RC, visitavano l’ex-ospedale di Siderno, per aver un quadro della situazione della struttura dell’edificio e degli interventi necessari.

Alle ore 10,30 circa, nella sala della direzione dell’ex ospedale di Siderno, con i suddetti, presente la dirigente dott.ssa Silvana Murdaca, il Sindaco di Siderno, dott.ssa Maria Teresa Fragomeni, e come osservatori del Comitato, Salvatore Albanese e Francesco Martino, si è svolto un incontro in cui si discute, come primo punto, della prosecuzione dei lavori e dei tempi per la consegna del progetto esecutivo e del relativo quadro economico necessario.

In nostra presenza veniva affermato che, a fine agosto, prima del completamento del progetto esecutivo, si sarebbe organizzato un incontro, a Siderno, di presentazione di tale progetto, affinché il Comune potesse presentare osservazioni riguardo allo stesso.

Alla data odierna, per quanto ci risulta, nessuna comunicazione sul merito ci è arrivata.

Abbiamo il dubbio che i lavori siano in ritardo e vorremo avere informazioni più precise, memori dei differimenti che in questi anni si sono verificati e che solo la nostra iniziativa, dopo 13 anni di ritardi, è riuscita a riportare all’attenzione e a sbloccare l’iter, che era fermo, senza motivo, all’ASP di Reggio Calabria.

Ci preoccupa il silenzio sulla vicenda.

Non è possibile accettare ulteriori ritardi, visto che sono già oltre 10 gli anni di attesa per avere una struttura capace di erogare servizi essenziali per la tutela della salute dei cittadini di questo comprensorio.

Non siamo disposti ad accettare ulteriori meline e ritardi che negano il sacrosanto diritto a curarsi.

Vorremmo sapere a che punto è il progetto e chiediamo che venga convocata la riunione prevista a Siderno, al più presto possibile, di presentazione delle linee guida, in modo che vengano ascoltati i suggerimenti del Comune.

Siderno, 15 settembre 2022

Per il Comitato Casa della Salute Siderno

Salvatore Albanese

Francesco Martino