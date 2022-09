Covid-19, arrivati alla Casa della Salute vaccini Moderna anti Omicron

R & P

I VACCINI MODERNA SONO ARRIVATI AL CENTRO VACCINALE CASA DELLA SALUTE DI SIDERNO.I VACCINI PFIZER ARRIVERANNO QUANTO PRIMA.

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE AL SITO: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

DISPOSIZIONI ANCHE PER LE VACCINAZIONI A DOMICILIO.

Da tenere presente che la 4^ dose si fa dopo un minimo di 4 mesi dalla 3^ dose o almeno dopo 4 mesi dopo l’infezione del Covid.

MA PRIMA DI OGNI COSA CONSULTATEVI CON IL VOSTRO MEDICO DI FAMIGLIA !

ED ECCO LA NOTIZIA:

SONO STATE APERTE LE PRENOTAZIONI PER RICEVERE LA DOSE RIMODULATA DI VACCINO, DI ULTIMA GENERAZIONE, FORMULATA PER RESISTERE ALLA VARIANTE OMICRON COVID-19.

LA PRENOTAZIONE AVVIENE TRAMITE IL SITO INTERNET

prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

NEL SITO C’E’ ANCHE LA PARTE RIGUARDANTE LA RICHIESTA DI VACCINAZIONE A DOMICILIO.

I NUOVI VACCINI AGGIORNATI : Comirrnaty Original/Omicron BA.1 (PFIZER) e Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (MODERNA).

Poichè il virus SARS-CoV-2 continua a mutare, i vaccini esistenti vengono adattati per garantire ai cittadini una PROTEZIONE ottimale contro le forme gravi di COVID-19. Le due formulazioni bivalenti estendono l’immunità contro le varianti di preoccupazione, in particolare OMICRON e le relative sottovarianti, e sono destinate ad essere usate come DOSE DI RICHIAMO PER ADULTI DI ETA’ PARI O SUPERIORE A 60 ANNI; PERSONE IMMUNOCOMPROMESSE; E ALTRI SOGGETTI VULNERABILI (A PARTIRE DAI 12 ANNI DI ETA’) con condizioni di base che li espongono a un rischio elevato di COVID-19 grave, come pure donne in gravidanza.

Esporre il sistema immunitario alle varianti piu’ recenti del virus, in modo che possa riconoscere quelle successive, è fondamentale per ampliare la risposta immunitaria.

Quanto precede è tratto dalle comunicazioni istituzionali sanitarie.

Io mi sono prenotato, la piattaforma mi ha confermato appuntamento a Siderno per domani 16 settembre dalle ore 12,00 alle ore 13,00 per come da me richiesto.

Fare la prenotazione adesso è tecnicamente molto meglio di prima e ribadisco che c’è anche la possibilità di prenotare la vaccinazione domiciliare, nei casi previsti.

Vincenzo Logozzo

Consulta Associazioni del Comune di Gioiosa Jonica

Giovedì 15 settembre 2022