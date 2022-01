LOCRI L’ambito territoriale seleziona professionisti esterni

di Gianluca Albanese (foto d’archivio)

LOCRI – L’Ambito Territoriale di Locri che opera nell’erogazione dei servizi sociali nell’area centro-meridionale della Locride, ha diffuso un avviso pubblico per la costituzione di una short list di esperti al fine di assegnare incarichi a professionalità esterne a sostegno delle proprie attività.

Una decisione che prende le mosse dalla consapevolezza che “molte azioni progettuali, già finanziate a favore dell’Ambito Territoriale di Locri – è scritto nell’avviso pubblico – prevedono l’acquisizione di risorse umane altamente specializzate per la gestione di servizi e prestazioni sociali, oltre che di servizi amministrativi, contabili e di supporto alla rendicontazione, necessario all’avvio, gestione, monitoraggio e rendicontazione della spesa, nel rispetto delle linee guida dei diversi enti finanziatori; stante la mancanza di personale interno – prosegue l’avviso – in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento di attività di alta specializzazione, l’Ambito Territoriale di Locri intende avvalersi di professionalità interne alla propria struttura”.

L’avviso è rivolto ad assistenti sociali specialisti, assistenti sociali, educatori professionali, esperti in Psicologia, Comunicazione, Mediazione Interculturale, Collaboratori Amministrativi, Esperti amministrativi e in assistenza tecnica, avvocati in possesso dei requisiti indicati, nel dettaglio, nell’avviso pubblico allegato alla determinazione n° 1 del 12 gennaio a firma del responsabile Antonio Marra, pubblicata sul sito istituzionale del Comune www.comune.locri.rc.it in coda al quale c’è anche il modello di domanda.

Nell’avviso pubblico è specificato che le candidature pervenute e rispondenti ai requisiti richiesti, saranno inserite in un elenco organizzato in ordine alfabetico e non sotto forma di graduatoria. “L’essere inseriti in tale elenco – è scritto – non equivale all’acquisizione del diritto di essere individuati quali affidatari di incarichi” e viene stabilito altresì “che il servizio verrà affidato nel caso in cui le attività correlate al progetto richiedano un contributo specialistico, tenuto conto delle competenze sviluppate e acquisite dal candidato, nonché della sua disponibilità ad accettare l’incarico e a rispettare i termini stabiliti dall’Ambito Territoriale di Locri contenuti nell’avviso, nonché dalla normativa in materia in vigore nel momento in cui viene conferito l’incarico”.

I termini di scadenza per la presentazione delle istanze sono fissati per ore 12 di venerdì 28 gennaio.

Le istanze possono essere inviate via raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Locri (via Matteotti, 152 CAP 89044), consegnate brevi manu o inviate via PEC all’indirizzo ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it.