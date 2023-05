Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2023

LOCRI – Il Liceo Classico “Ivo Oliveti” ha partecipato alla IX^ Edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è un evento che si svolge in contemporanea in ogni Liceo Classico di tutta Italia e che ha come finalità la promozione della cultura classica (greca e latina) nonché la valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità.

I momenti salienti con immagini e video della Notte Nazionale del Liceo Classico “Ivo Oliveti”.

