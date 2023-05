R. & P.

La Città di Gerace ha preso parte all’Open Day dell’Unione Europea con una delegazione ufficiale e con l’esposizione in uno stand di prodotti tipici locali, brochure e altro materiale promozionale e con la presentazione dell’innovativo progetto “Borgo Smart” che ha consentito ai visitatori di poter conoscere le bellezze geracesi, attraverso un tour virtuale compiuto attraverso degli appositi visori “VR” attraverso i quali hanno vissuto un’esperienza unica e originale, accompagnati da un racconto dei luoghi sia in lingua italiana sia in lingua inglese.

Come ogni anno l’Europa ha aperto le porte a tutti i cittadini per far conoscere le bellezze dei territori e l’Amministrazione comunale di Gerace, guidata dal sindaco Giuseppe Pezzimenti, si è fattivamente adoperata per partecipare all’Open Day del 6 maggio.

Hanno fatto parte della delegazione che si è recata a Bruxelles, il vice sindaco Rudi Lizzi, il consigliere comunale Giuseppe Varacalli, anche in qualità di membro supplente del Comitato europeo delle regioni, il dirigente comunale, ing. Domenico Romeo, un inviato della Tatics, società di consulenza sulle azioni di marketing.

L’Amministrazione comunale di Gerace ha deciso di partecipare a questo importante appuntamento a Bruxelles, per promuovere ancora una volta, a livello europeo, una fruizione turistica del patrimonio della città, che si basa su ampliamento dell’offerta turistica e sulla valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.

In questo contesto si è presentato a tutti gli operatori presenti, ai visitatori, il progetto “Borgo Smart” quale nuovo strumento di condivisione, sia di confronto diretto sia di natura digitale che rientra nel nuovo mercato turistico internazionale, dinamico e ricco di opportunità e in profonda trasformazione, confermando la città di Gerace e tutto il suo territorio, quale destinazione di eccellenza con una capacità competitiva di alto profilo innovativo e attrattivo.